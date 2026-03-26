Величие скромного Кучерова: в четвертый раз выбил 120 очков — единственный среди действующих игроков

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче с «Миннесота Уайлд» (6:3) отметился результативной передачей. Этот балл позволил ему достичь рубежа в 120 очков в сезоне, уже в четвертый раз в карьере.

О достижении

По четыре и более раза за сезон 120 очков в карьере до Кучерова выбивали только семь игроков. И это исключительно мегалегенды – Уэйн Гретцки (14 раз), Марио Лемье (8), Марсель Дионн и Фил Эспозито (по 6), Ги Лефлер (5), Бобби Орр и Яромир Ягр (по 4).

Среди действующих игроков Кучеров такой единственный. Правда, уже в этом сезоне к нему присоединится Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз». У канадца три регулярки с 120+ очками, а на данный момент в его активе 118 баллов и десяток игр в запасе.

Еще один факт, который подсветит достижение лидера «Тампы». У Кучерова больше сезонов со 120+ очками, чем у всех российских хоккеистов за всю историю в НХЛ вместе взятых. По одному такому сезону было у Сергея Федорова, Александра Могильного и Артемия Панарина. Главные российские звезды последних двух десятилетий Александр Овечкин и Евгений Малкин до этой отметки не добирались ни разу.

Кучерову принадлежит и рекорд результативности среди россиян за один сезон — 144 очка в регулярном чемпионате 2023/2024.

Рывок Кучерова

Кучеров и «Тампа» начинали сезон тяжеловато. В какой-то момент «Лайтнинг» не попадали в плей-офф, а Кучеров отставал от лидеров бомбардирской гонки очков на 20. После Нового года российский форвард «Тампы» безраздельно царит в лиге — 71 очко в 32 матчах. Только в четырех из этих игр Кучеров очки не набирал. Дважды на отрезке он выбивал по пять баллов за матч.

Такой сюжет повторяется уже третий чемпионат подряд. Кучеров отстает от Макдэвида, Маккиннона, Драйзайтля и других, но где-нибудь в феврале-марте мощным рывком оставляет главных звезд лиги за спиной.

И вот опять. На данный момент у Кучерова 120 очков, у Макдэвида — 118, у мощно начинавшего чемпионат Маккиннона — 115. При этом перед Макдэвидом у Кучерова преимущество: «Тампе» предстоит сыграть 12 игр, а «Эдмонтону» — 10.

Таким образом, у Кучерова отличные шансы выиграть свой четвертый «Арт Росси Трофи» (приз лучшему бомбардиру). Из действующих игроков чаще трофей завоевывал только Макдэвид — пять раз. По два раза его выигрывали Евгений Малкин и Сидни Кросби, по разу — Александр Овечкин, Леон Драйзайтль, Патрик Кэйн и Джейми Бенн.

В случае успеха у Кучерова «Арт Россов» будет больше, чем у всех российских хоккеистов вместе взятых.

Скромный герой

При всех своих достижениях Кучеров — самая скромная звезда в НХЛ. Его не увидишь в рекламе или на звездных тусовках. Главные конкуренты форварда «Тампы» на звание лучшего игрока современности, те же Макдэвид с Маккинноном, — прежде всего, выдающиеся атлеты. Маккиннон — это мощь, Макдэвид — скорость, Кучеров — интеллект. «Мозги — это не сексуально», — отшутился как-то Никита.

Сила Кучерова как раз в том, что в его хоккейном арсенале нельзя выделить какой-то один прием, который делает его столь успешным. Слепые пасы — да, это то, что заставляет публику стонать от восторга и каждый раз восклицать: «Как, как, черт возьми, он это делает». Но это точно не единственный скилл Кучерова, позволяющий ему быть столь успешным. Он разгоняет атаки с ходу, продирается сквозь нескольких соперников, выцарапывает шайбу у борта, появляется в самых неожиданных местах и бросает сам. Эта всеядность позволяет Кучерову превосходить физически более одаренных хищников.

В этом сезоне на счету Кучерова 40 шайб, и он третий в снайперском списке. Больше у Маккиннона (46) и Кола Кофилда из «Монреаля» (44). Так что Никита может еще и за «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу) побороться, хотя это было бы совсем неожиданно. Но Кучерову не привыкать удивлять окружающих.

За Кубком Стэнли

«Тампа» с Кучеровым выиграла Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. На следующий год уступили мощнейшему «Колорадо» в финале, а потом наступил взлет «Флориды», придумавшей, как нейтрализовать Кучерова. Это была сложная командная работа. Скажем, в меньшинстве игроки «Пантерз» просто бросали левый борт, а с Кучеровым плотно играли сразу два хоккеиста — понимали, вся угроза «Тампы» проистекает справа.

Нынешний сезон «Флорида» провалила и осталась, судя по всему, без плей-офф. А Джон Купер сумел перестроить «Тампу», которая теперь выглядит едва ли не самым очевидным претендентом на победу. Роль Кучерова при этом не изменилась, его значение для команды не уменьшилось. Он остается главным генератором идей в атаке.

Но в этом сезоне Купер дал поиграть с Кучеровым почти всем остальным нападающим, и теперь этот набор вариантов может стать сюрпризом для любого соперника в плей-офф — просчитать заранее невозможно. Кроме того, Купер подготовил звено-убийцу. Третья тройка с Янни Гурдом, Понтусом Холмбергом и Земгусом Гиргенсонсом выходит кошмарить лидеров соперника. Весь сезон только это сочетание практически и не подвергалось изменениям — тройку Гурда натаскивали на конкретную задачу. Например, доминирующая тройка «Колорадо» с Маккинноном и Мартином Нечасом уже ощутила, как больно и некомфортно одновременно находиться на площадке с этими парнями из «Тампы».

Купер считается самым интеллектуальным тренером в НХЛ, а в его распоряжении есть самый умный хоккеист современности. Они не могли не найти друг друга. И Никита, конечно, неправ: мозг — это очень сексуально, на самом деле, только это и сексуально.