Шестой ребенок под запретом: священник объяснил, что делать женщине, если муж призывает сделать аборт

Жительница России, воспитывающая пятерых детей, обратилась за советом к священнику. По ее словам, супруг категорически не хочет пополнения в семье и заявляет, что в случае новой беременности будет настаивать на аборте, пишет журнал Фома.

Страх будущей беременности стал причиной переживаний

Женщина рассказала, что несмотря на использование средств предохранения, несколько детей появились вопреки ожиданиям. Из-за этого она опасается возможной беременности и тяжело воспринимает слова мужа о необходимости прерывания беременности.

Священник высказался об отношении к абортам

Отвечая на вопрос, протоиерей Андрей Ефанов отметил, что отношение к абортам связано не только с религиозными взглядами. По его мнению, вопрос касается прежде всего понимания ценности человеческой жизни.

Побег из семьи назвали плохим выходом

Священнослужитель не поддержал идею ухода от мужа. Он обратил внимание на то, что подобное решение может создать дополнительные сложности для женщины и пятерых детей.

Возможное решение предложили искать вместе

В качестве одного из вариантов обсуждения в семье священник назвал медицинские методы, которые позволяют исключить вероятность беременности. По его словам, открытый разговор между супругами способен помочь снизить напряженность вокруг этой темы.

Окончательное решение остается за женщиной

Священник подчеркнул, что давление со стороны окружающих возможно, однако решение о сохранении или прерывании беременности принимает сама женщина. По его мнению, никто не вправе заставить ее сделать выбор против собственной воли.