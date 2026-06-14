Формула исчезновения: российские ученые раскрыли ранее неизведанный закон жизни

Математики из России обнаружили универсальную закономерность, которая позволяет оценивать время существования популяций в случайной среде. Результаты могут найти применение в биологии, демографии и экономике. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Исследователи из России выявили математическую закономерность, которая описывает, как долго может существовать популяция даже при внешне стабильных условиях. Открытие позволяет по-новому взглянуть на процессы вымирания живых организмов.

Стабильность оказалась иллюзией

Ученые изучали модели, в которых каждая пара особей в среднем оставляет после себя одну новую пару. На первый взгляд такая система должна сохранять численность на протяжении длительного времени, однако расчеты показали иной результат.

Почему даже большие популяции исчезают

Исследование продемонстрировало, что вымирание остается неизбежным даже для многочисленных популяций. Более того, увеличение числа особей оказывает на продолжительность существования гораздо меньшее влияние, чем принято считать.

Неожиданный математический закон

Авторы работы установили, что время существования популяции связано с квадратом логарифма ее численности. Это означает, что многократный рост количества особей приводит лишь к сравнительно небольшому увеличению срока жизни всей системы.

Правило работает при любых сценариях

Особый интерес вызвал тот факт, что найденная закономерность сохраняется независимо от механизма формирования пар. Закон оказался применим как для моногамных, так и для полигамных моделей размножения.

От биологии до экономики

По мнению исследователей, открытие выходит далеко за рамки изучения живой природы. Новая модель может использоваться для анализа демографических процессов, прогнозирования устойчивости различных систем и изучения случайных явлений в экономике и других сферах.