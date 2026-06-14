Атлас нейронных связей: как новая карта мозга поможет выявить болезнь Альцгеймера?

Отмечается, что данные для модели собирали на протяжении семи лет — было проанализировано более 54 тыс. сканирований мозга. Использовалась диффузионная магнитно-резонансная томография (МРТ), которая изучает белое вещество и выявляет повреждения нервных волокон.

Оказалось, что мозг человека развивается и стареет неравномерно. Организованность нейронных связей достигает пика примерно в 29 лет. При этом некоторые параметры продолжают улучшаться до 30-50 лет.

Однако есть и обратная закономерность: области мозга, которые созревают позже других, в пожилом возрасте деградируют быстрее. Это объясняет, почему с возрастом страдают высшие когнитивные функции.

Созданную модель проверили на реальных пациентах. В выборку вошли люди с деменцией, нарушениями памяти и генетическим риском шизофрении. У пациентов с болезнью Альцгеймера обнаружили отклонения в зонах, отвечающих за память. Причем у каждого человека картина повреждений оказалась индивидуальной. Это значит, что болезнь не бьет по одним и тем же участкам, а выбирает свою «мишень» для каждого.

Теперь врачи смогут сравнивать мозг конкретного пациента с тысячью сканирований людей того же возраста и пола. Отклонения, которые раньше было невозможно заметить, станут видны на ранних стадиях. Карта будет использоваться для изучения более 30 заболеваний мозга. Модель доступна для бесплатного использования всем лабораториям мира.

Ранее сообщалось, что токийские ученые выяснили, почему книги помогает мозгу лучше запоминать сюжет.