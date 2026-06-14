Древняя вода из докембрия: в канадской шахте нашли жидкость, изолированную от поверхности 2 млрд лет

В канадской шахте Кидд-Крик, расположенной в провинции Онтарио, исследователи нашли воду, возраст которой составляет около 2 млрд лет, сообщает интернет-издание Snob.ru. Образцы подняли с глубины почти 3 км.

Ученые полагают, что жидкость оставалась изолированной от поверхности все это время — с докембрийской эпохи, когда на Земле еще не было сложных животных и растений, а существовали лишь простейшие микроорганизмы.

Возраст воды определили по содержанию растворенных в ней благородных газов: гелия, аргона, неона, криптона и ксенона. Эти газы накапливаются в жидкости с течением времени, поэтому их концентрация позволяет точно установить, как долго вода не контактировала с атмосферой.

Интересны и физические свойства древней находки. Вода выходит из трещин и скважин потоком в несколько литров в минуту. Она примерно в десять раз солонее обычной морской воды, имеет горьковатый вкус и характерный запах серы.

В составе жидкости обнаружены растворенный водород и следы химических реакций, похожих на те, что происходят возле глубоководных гидротермальных источников на дне океана.

Ранее в этом же районе находили микроорганизмы, которые способны существовать без солнечного света — они получают энергию из химических реакций с участием водорода и других элементов. Исследователи считают, что новые открытия помогут лучше понять раннюю историю Земли и условия, в которых зарождалась жизнь.

Ранее сообщалось, что леса Амазонки начали вырабатывать лекарства от человеческих болезней.