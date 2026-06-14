Опасный гость: шаровая молния залетела в духовку тверской квартиры и переполошила семью

Жители Твери пережили необычное происшествие: во время грозы в их квартиру с улицы залетела шаровая молния, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Объект приземлился прямо в духовку.

Отмечается, что семья в тот момент снимала разряды молний на видео. Один из шаров сверкнул, приблизился к окну и угодил в кухонный прибор.

Мужчина не растерялся и решил залить молнию водой. После этого члены семьи все же вызвали пожарных, чтобы убедиться в безопасности. К счастью, возгорания не произошло, и никто не пострадал.

Ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков накануне высказался об участившихся случаях появления шаровой молнии в домах россиян. Он предупредил владельцев частных домов закрывать дымоход на даче во время грозы. По словам ученого, шаровая молния засасывается внутрь благодаря конвекции и может проникнуть в помещение именно через печную трубу.

Та же физика сработала и с духовкой — вентиляционные отверстия или неплотности сыграли роль «входа». Специалист напоминает: при встрече с шаровой молнией не стоит лить на нее воду. Лучше замереть, не делать резких движений и не пытаться ее тушить, если она не зажгла ничего вокруг, и немедленно вызывать пожарных.