Конец живой очереди: поликлиники переходят на новый режим приема пациентов в 2026 году

С июня 2026 года российские поликлиники начинают работать по-новому. Бумажные талоны и бесконечное сидение в коридорах уходят в прошлое — им на смену приходят цифровые сервисы, листы ожидания и строгое разделение пациентов на плановых и тех, кому нужна срочная помощь.

Медицинская система страны вступает в эру цифрового обслуживания. Изменения в работе поликлиник, о которых медицинское сообщество заговорило еще весной 2026 года, сейчас завершают внедрять по всем регионам. Новый порядок призван избавить пациентов от многочасового томления в очередях и разгрузить уставший персонал.

Главный инструмент отныне — экран смартфона или компьютера. Записаться на прием можно будет тремя способами: через портал «Госуслуги», региональные медицинские платформы или инфоматы прямо в холлах клиник. Старые добрые регистратуры пока не исчезнут, но их роль начнут планомерно сокращать. Администраторы больше не будут распределять время вручную — эта задача переходит к автоматике.

Что делать, если свободных окон нет? Система предложит пациенту лист ожидания. Человека внесут в электронную очередь, а как только появится ближайшее свободное время — оповестят. Также заработает механизм отложенной записи на места, которые освободились из-за чьей-то отмены.

Новый регламент жестко делит визиты на две категории. Плановые приемы: продлить рецепт, пройти диспансеризацию или профилактический осмотр — будут распределять по четкому расписанию. Совсем другая история — неотложные состояния. Пациентов с высокой температурой, острой болью или подозрением на серьезное заболевание должны принимать дежурные врачи без всякой предварительной записи. Вход свободный, порядок живой.

Отдельное нововведение касается смены медицинского учреждения или лечащего врача. Теперь для этого не нужно лично идти в регистратуру и писать заявления от руки. Достаточно оформить все через «Госуслуги». Рассмотрение таких заявок планируют укладывать в два рабочих дня.

В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что реформа поможет победить очереди, снизить износ нервов у медиков и сделать поход в поликлинику не испытанием, а рядовой и удобной процедурой.