«Многие забывают о главном»: что важно сделать 15 июня по церковной традиции в день Иоанна Нового Сочавского

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Многих интересует, какой сегодня церковный праздник отмечают 15 июня. В этот день православная церковь вспоминает великомученика Иоанна Нового Сочавского, а также чтит память святителя Никифора Константинопольского и других святых.

Церковный праздник 15 июня приходится на время Апостольского поста. Для верующих это день молитвы, добрых дел и размышлений о стойкости в вере.

Какой церковный праздник отмечают 15 июня

Главным событием дня считается память великомученика Иоанна Нового Сочавского. Святой жил в XIV веке, занимался торговлей и открыто исповедовал христианство. За отказ отречься от своей веры он подвергся жестоким мучениям и принял смерть, после чего был прославлен Церковью как великомученик.

Верующие почитают Иоанна Нового как пример мужества, стойкости и верности своим убеждениям.

В чем смысл дня

Этот день напоминает о важности честности, терпения и верности своим принципам даже в трудных обстоятельствах.

Для многих верующих праздник становится поводом:

  • задуматься о своих поступках;
  • уделить время молитве;
  • помочь нуждающимся;
  • проявить милосердие к окружающим.

Что можно делать 15 июня

В этот день рекомендуется:

  • посетить храм;
  • помолиться о здоровье близких;
  • заниматься добрыми делами;
  • помогать тем, кто нуждается в поддержке;
  • проводить время с семьей.

Также считается полезным завершать старые конфликты и искать примирения.

Что нельзя делать 15 июня

Тем, кто ищет, что нельзя делать 15 июня, церковная традиция советует избегать поступков, которые ведут к раздорам и обидам.

В этот день запрещено:

  • ссориться и скандалить;
  • злословить и сплетничать;
  • проявлять зависть;
  • отказывать в помощи без причины;
  • злоупотреблять алкоголем.

Что сделать для удачи и благополучия

Церковь не связывает благополучие с особыми обрядами. Считается, что для добрых перемен важно:

  • искренне помолиться;
  • совершить доброе дело;
  • помочь нуждающемуся человеку;
  • поблагодарить близких за поддержку.

Верующие считают, что такие поступки помогают сохранить мир в душе и семье.

Именины 15 июня

Именины в этот день отмечают:

  • Иоанн;
  • Иван;
  • Никифор;
  • Иулиания.

Какой праздник будет завтра

16 июня православная церковь чтит память мученика Лукилиана и пострадавших вместе с ним христиан.

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