«Многие забывают о главном»: что важно сделать 15 июня по церковной традиции в день Иоанна Нового Сочавского

Многих интересует, какой сегодня церковный праздник отмечают 15 июня. В этот день православная церковь вспоминает великомученика Иоанна Нового Сочавского, а также чтит память святителя Никифора Константинопольского и других святых.

Церковный праздник 15 июня приходится на время Апостольского поста. Для верующих это день молитвы, добрых дел и размышлений о стойкости в вере.

Какой церковный праздник отмечают 15 июня

Главным событием дня считается память великомученика Иоанна Нового Сочавского. Святой жил в XIV веке, занимался торговлей и открыто исповедовал христианство. За отказ отречься от своей веры он подвергся жестоким мучениям и принял смерть, после чего был прославлен Церковью как великомученик.

Верующие почитают Иоанна Нового как пример мужества, стойкости и верности своим убеждениям.

В чем смысл дня

Этот день напоминает о важности честности, терпения и верности своим принципам даже в трудных обстоятельствах.

Для многих верующих праздник становится поводом:

задуматься о своих поступках;

уделить время молитве;

помочь нуждающимся;

проявить милосердие к окружающим.

Что можно делать 15 июня

В этот день рекомендуется:

посетить храм;

помолиться о здоровье близких;

заниматься добрыми делами;

помогать тем, кто нуждается в поддержке;

проводить время с семьей.

Также считается полезным завершать старые конфликты и искать примирения.

Что нельзя делать 15 июня

Тем, кто ищет, что нельзя делать 15 июня, церковная традиция советует избегать поступков, которые ведут к раздорам и обидам.

В этот день запрещено:

ссориться и скандалить;

злословить и сплетничать;

проявлять зависть;

отказывать в помощи без причины;

злоупотреблять алкоголем.

Что сделать для удачи и благополучия

Церковь не связывает благополучие с особыми обрядами. Считается, что для добрых перемен важно:

искренне помолиться;

совершить доброе дело;

помочь нуждающемуся человеку;

поблагодарить близких за поддержку.

Верующие считают, что такие поступки помогают сохранить мир в душе и семье.

Именины 15 июня

Именины в этот день отмечают:

Иоанн;

Иван;

Никифор;

Иулиания.

Какой праздник будет завтра

16 июня православная церковь чтит память мученика Лукилиана и пострадавших вместе с ним христиан.