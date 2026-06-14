«Многие забывают о главном»: что важно сделать 15 июня по церковной традиции в день Иоанна Нового Сочавского
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Многих интересует, какой сегодня церковный праздник отмечают 15 июня. В этот день православная церковь вспоминает великомученика Иоанна Нового Сочавского, а также чтит память святителя Никифора Константинопольского и других святых.
Церковный праздник 15 июня приходится на время Апостольского поста. Для верующих это день молитвы, добрых дел и размышлений о стойкости в вере.
Какой церковный праздник отмечают 15 июня
Главным событием дня считается память великомученика Иоанна Нового Сочавского. Святой жил в XIV веке, занимался торговлей и открыто исповедовал христианство. За отказ отречься от своей веры он подвергся жестоким мучениям и принял смерть, после чего был прославлен Церковью как великомученик.
Верующие почитают Иоанна Нового как пример мужества, стойкости и верности своим убеждениям.
В чем смысл дня
Этот день напоминает о важности честности, терпения и верности своим принципам даже в трудных обстоятельствах.
Для многих верующих праздник становится поводом:
- задуматься о своих поступках;
- уделить время молитве;
- помочь нуждающимся;
- проявить милосердие к окружающим.
Что можно делать 15 июня
В этот день рекомендуется:
- посетить храм;
- помолиться о здоровье близких;
- заниматься добрыми делами;
- помогать тем, кто нуждается в поддержке;
- проводить время с семьей.
Также считается полезным завершать старые конфликты и искать примирения.
Что нельзя делать 15 июня
Тем, кто ищет, что нельзя делать 15 июня, церковная традиция советует избегать поступков, которые ведут к раздорам и обидам.
В этот день запрещено:
- ссориться и скандалить;
- злословить и сплетничать;
- проявлять зависть;
- отказывать в помощи без причины;
- злоупотреблять алкоголем.
Что сделать для удачи и благополучия
Церковь не связывает благополучие с особыми обрядами. Считается, что для добрых перемен важно:
- искренне помолиться;
- совершить доброе дело;
- помочь нуждающемуся человеку;
- поблагодарить близких за поддержку.
Верующие считают, что такие поступки помогают сохранить мир в душе и семье.
Именины 15 июня
Именины в этот день отмечают:
- Иоанн;
- Иван;
- Никифор;
- Иулиания.
Какой праздник будет завтра
16 июня православная церковь чтит память мученика Лукилиана и пострадавших вместе с ним христиан.