Грозовой фронт не уходит: желтый уровень опасности продлен в Московском регионе

Желтый уровень погодной опасности, объявленный в Московском регионе из-за гроз и шквалистого ветра, решено продлить. По данным метеорологов Гидрометцентра России, стихия отступит не раньше конца воскресенья, а на смену вчерашним потопам на центральных проспектах придет относительное, но все еще холодное затишье.

Отдых москвичей в ближайшие часы вновь омрачит погода. Специалисты подтвердили: действие желтого кода опасности, связанного с комплексом неблагоприятных явлений, сохранится в столице и Подмосковье до вечера воскресенья. Жителей просят не расслабляться — небо над регионом снова нахмурится.

Согласно оперативному прогнозу, в течение дня в городе ожидаются мощные ливневые заряды, а порывы западного ветра могут разгоняться до внушительных 15-17 метров в секунду. Такая погода, по классификации МЧС, способна причинить небольшой ущерб: достаточно легко лишиться зонта или поймать падающую ветку.

Особенность текущего ненастья в его контрастности. Еще накануне московская жара рухнула под натиском холодного фронта. Результат москвичи увидели собственными глазами: Ленинградский и Кутузовский проспекты, а также Новый Арбат превратились в бурные реки. Автомобилистам приходилось буквально «плыть» по дорогам, а из салонов общественного транспорта распространялись видео с водопадами в проходах. Нашлись и экстремалы, которые с радостью измерили глубину луж традиционным способом — искупавшись прямо на залитых перекрестках.

Между тем, расслабляться рано. Сложный погодный сценарий в регионе сохранится как минимум до 19 июня. Синоптики не обещают стремительного возвращения лета: столбики термометров на предстоящей неделе едва ли перешагнут отметку в 23 градуса тепла.

Ранее сообщалось, повторится ли магнитная буря 15 июня после геомагнитного удара в 5,2 балла.