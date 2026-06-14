«Землю уже тряхнуло»: повторится ли магнитная буря 15 июня после геомагнитного удара в 5,2 балла

Магнитная буря 15 июня остается одной из самых обсуждаемых тем среди метеозависимых людей. Накануне Земля уже пережила геомагнитный шторм мощностью 5,2 балла, а специалисты продолжают внимательно следить за состоянием магнитосферы.

Несмотря на постепенную стабилизацию космической погоды, полностью исключать новые возмущения пока рано. По оценкам экспертов, ночь на 15 июня может пройти на грани магнитной бури.

Будет ли магнитная буря 15 июня 2026

По текущим прогнозам, полноценная магнитная буря 15 июня маловероятна, однако магнитосфера останется возбужденной.

С полуночи и примерно до 03:00 ожидаются колебания, близкие к отметке 5 баллов по шкале Kp. Это считается оранжевым уровнем геомагнитной активности и находится на границе магнитной бури.

Вероятность развития полноценной бури оценивается в 26 процентов.

После ночного периода ситуация должна постепенно улучшиться.

Почему Землю накрыли геомагнитные возмущения

Причиной ухудшения космической погоды стала комбинация сразу нескольких факторов.

Среди них:

активная корональная дыра на Солнце;

потоки быстрого солнечного ветра;

недавняя солнечная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли;

высокая активность 25-го солнечного цикла.

Именно эти процессы привели к тому, что утром 14 июня была зарегистрирована магнитная буря уровня G1.

Какой будет геомагнитная обстановка днем

После ночных колебаний ученые ожидают постепенное ослабление активности.

Прогноз на день выглядит относительно спокойным:

максимальный уровень геомагнитных колебаний — около 3,5 балла;

магнитная буря днем не прогнозируется;

магнитосфера вернется в зеленую зону;

серьезных возмущений не ожидается.

Для большинства людей такой уровень считается безопасным.

Кто может почувствовать последствия

Даже после окончания магнитной бури некоторые люди продолжают ощущать последствия геомагнитного удара.

Чаще всего жалуются на:

головную боль;

слабость;

сонливость;

бессонницу;

раздражительность;

скачки артериального давления;

снижение работоспособности.

Особенно внимательно к самочувствию рекомендуется относиться пожилым людям и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Атмосферное давление 15 июня

Дополнительным фактором может стать атмосферное давление.

В Москве ожидается:

днем — 738 мм рт. ст.;

ночью — 739 мм рт. ст.

Показатели окажутся ниже климатической нормы, поэтому гипотоники могут столкнуться со слабостью и сонливостью.

В Санкт-Петербурге давление прогнозируется на уровне 748 мм рт. ст., что близко к нормальным значениям.

Что советуют врачи

Специалисты рекомендуют снизить нагрузку на организм и внимательно следить за своим состоянием.

В этот период желательно:

высыпаться;

избегать стрессов;

отказаться от тяжелых тренировок;

соблюдать питьевой режим;

чаще бывать на свежем воздухе;

принимать назначенные лекарства без пропусков.

При ухудшении самочувствия следует обратиться к врачу.

Когда ждать следующих магнитных бурь

По предварительным прогнозам, после 15 июня сильных магнитных бурь до конца месяца не ожидается.

Однако специалисты напоминают, что солнечная активность остается повышенной, поэтому ситуация способна измениться буквально за несколько дней.

Коротко: главное о дне