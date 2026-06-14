Медицинский туризм в России набирает обороты: поток иностранцев вырос на 15%

Иностранный поток медицинских туристов в России за последний год вырос на 15%. Как сообщили в Министерстве здравоохранения РФ, 87% иностранных пациентов приезжают из стран Содружества Независимых Государств (СНГ), пишет RG.RU. Однако все больше гостей прибывает из дальнего зарубежья — стран Азии, Африки, Ближнего Востока и даже Западной Европы.

Мировой рынок велнес-туризма (оздоровительного туризма) в 2025 году оценивался в $990 млрд. Сегмент собственно медицинского туризма составил $76 млрд и остается одним из самых быстрорастущих направлений в глобальной туриндустрии.

Чем же Россия привлекает иностранцев? Во-первых, высокотехнологичной медициной. Во-вторых, доступными ценами по сравнению с Европой и США. В-третьих, уникальными природными лечебными ресурсами. Кроме того, пациенты отмечают отсутствие избыточной стандартизации и бюрократии: в России можно быстро получить простую и понятную медицинскую помощь.

Сотрудничество расширяется. Подписано соглашение со Шри-Ланкой, ведутся переговоры с делегациями из Саудовской Аравии и Катара. Интерес проявляют и африканские страны и государства Западной Европы. Наиболее востребованы у медицинских туристов офтальмология, нейрохирургия, онкология и травматология.

Россия обладает мощной санаторно-курортной базой. В стране работают более 1600 санаторно-курортных организаций, из них свыше 500 имеют базу для медицинской реабилитации. Лечение в них сочетается с полноценным отдыхом и традиционным российским гостеприимством. За последние пять лет в санаториях отдохнули и поправили здоровье более 26,5 млн граждан, включая 8 млн детей. Прирост иностранных пациентов в санаториях с 2024 по 2025 годы составил 10%.

Медицинский туризм в России переходит из разряда точечных проектов в системное явление. Минздрав России определил это направление как один из приоритетов. Разрабатываются специальные программы, упрощается визовый режим для пациентов, создаются маршруты «лечение плюс отдых». Ожидается, что в ближайшие годы иностранный поток продолжит расти двузначными темпами. Россия постепенно становится серьезным игроком на мировом рынке медицинского туризма, и у нее для этого есть все предпосылки.

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