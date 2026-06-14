Краснодар тонет: как один дождь превращает улицы в реки, а подвалы — в выгребные

Краснодар в очередной раз столкнулся с проблемой подтоплений после дождя, передает интернет-портал 93.ru. Жители города жалуются в соцсетях на то, что ливневая канализация не справляется с осадками, и вода заливается в подвалы многоэтажек, а в некоторых районах смешивается с фекалиями.

Особенно сложная ситуация в Музыкальном микрорайоне. Именно там жители чаще всего публикуют видео, на которых улицы превращаются в реки, а машины буквально плывут. Люди говорят, что проблема повторяется из года в год, но власти никак не могут ее решить.

Глава администрации Краснодара Евгений Наумов прокомментировал ситуацию. Он заявил, что система водоотведения в целом справляется, а причина потопов — аномальные осадки. Чиновник также напомнил, что 12 лет назад город затапливало точно так же, и это, по его мнению, нормально.

Жители такими объяснениями недовольны. Они считают, что городские власти должны заниматься профилактикой, а не списывать все на погоду, тем более что ливневая канализация находится в ведении муниципалитета.

За состояние и обслуживание ливневок отвечает фирма ООО «Рустем», с которой заключены госконтракты на общую сумму 1,6 млрд рублей. Только в 2026 году на содержание и откачку ливневых вод выделено 240 млн рублей. По итогам 2025 года выручка «Рустема» составила 286 млн рублей, а чистая прибыль — 8,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали 160% июньской нормы осадков.