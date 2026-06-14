Трагедия в Вышнем Волочке: при пожаре в приюте «Шанс на жизнь» погибли 19 собак
«МК»: в приюте для бездомных собак под Тверью при пожаре погибли 19 животных
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Вышнем Волочке Тверской области произошел пожар в частном приюте для бездомных животных «Шанс на жизнь», передает «Московский комсомолец». В результате возгорания погибли 19 собак, еще трое животных получили ожоги разной степени тяжести.
О трагедии сообщила сама организация в своем паблике во «ВКонтакте».
«Мы потеряли друзей. Настоящих, верных, преданных друзей. Ужасно просто знать, что вот так погибло 19 собак». В Инициативной группе по защите животных уточнили: огнем уничтожены шесть вагончиков, в которых содержались животные. Собаки, которые находились в открытых вольерах, не пострадали», — отметили в приюте.
Спасти удалось только трех животных: все они получили термические ожоги, сейчас им оказывают ветеринарную помощь. Волонтеры и местные жители собирают средства на лечение пострадавших и восстановление приюта.
Пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что по факту пожара проводится проверка. Правоохранители устанавливают причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.
Приют «Шанс на жизнь» работал на добровольные пожертвования. Многие собаки там находились на передержке в ожидании новых хозяев.
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