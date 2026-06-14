Трагедия в Вышнем Волочке: при пожаре в приюте «Шанс на жизнь» погибли 19 собак

В Вышнем Волочке Тверской области произошел пожар в частном приюте для бездомных животных «Шанс на жизнь», передает «Московский комсомолец». В результате возгорания погибли 19 собак, еще трое животных получили ожоги разной степени тяжести.

О трагедии сообщила сама организация в своем паблике во «ВКонтакте».

«Мы потеряли друзей. Настоящих, верных, преданных друзей. Ужасно просто знать, что вот так погибло 19 собак». В Инициативной группе по защите животных уточнили: огнем уничтожены шесть вагончиков, в которых содержались животные. Собаки, которые находились в открытых вольерах, не пострадали», — отметили в приюте.

Спасти удалось только трех животных: все они получили термические ожоги, сейчас им оказывают ветеринарную помощь. Волонтеры и местные жители собирают средства на лечение пострадавших и восстановление приюта.

Пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что по факту пожара проводится проверка. Правоохранители устанавливают причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.

Приют «Шанс на жизнь» работал на добровольные пожертвования. Многие собаки там находились на передержке в ожидании новых хозяев.

Ранее сообщалось, что обломки украинских беспилотников упали на промышленный объект в Тульской области.