Курс за курсом: священник предупредил о рисках обучения заработку на криптобирже

Священнослужитель Евгений Чебыкин прокомментировал ситуацию с навязанным обучением торговле на криптобирже и призвал с осторожностью относиться к подобным предложениям в интернете. Об этом пишет журнал Фома.

Священник Русской православной церкви прокомментировал обращение женщины, которая столкнулась с настойчивым навязыванием дорогостоящих курсов по заработку на криптовалютной бирже.

Подозрения вызвали методы обучения

Автор обращения рассказала, что после покупки краткосрочного курса ее начали убеждать приобрести более длительную программу за значительную сумму. По мнению священнослужителя, подобные методы выглядят сомнительно и могут свидетельствовать о недобросовестном подходе организаторов.

Вопрос оказался не только духовным

Священник отметил, что серьезные специалисты и преподаватели обычно не прибегают к давлению на клиентов ради продажи дополнительных услуг. В связи с этим он посоветовал проверить законность деятельности образовательной платформы.

Рекомендация обратиться в правоохранительные органы

По словам священнослужителя, если у человека возникают сомнения в добросовестности организаторов обучения, стоит обратиться в компетентные органы с просьбой провести проверку деятельности компании.

Главное — не поддаваться на давление

Отвечая на вопрос читательницы, священник сосредоточил внимание не столько на теме криптовалют, сколько на признаках возможного навязывания услуг и финансовых рисках. Он призвал сохранять осторожность при принятии решений, связанных с крупными денежными вложениями.

Духовная поддержка и осознанный выбор

В завершение священнослужитель рекомендовал уделять внимание духовной жизни, участвовать в церковных таинствах, читать полезную литературу и совершать добрые дела, сохраняя здравый подход к любым финансовым предложениям.