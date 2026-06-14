На трассе «Кола» в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием лося
RG.RU: в Ленобласти на трассе «Кола» водитель Renault сбил лося и сам погиб
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Ленинградской области произошла жуткая авария с участием лося, сообщает RG.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Все произошло на 144-м километре трассы «Кола».
Отмечается, что водитель Renault Duster сбил животное, но вместо того, чтобы выставить знак аварийной остановки и оградить место, он просто остановился посреди дороги.
Дальше — еще страшнее. Ехавший следом Haval не успел среагировать и наехал на тушу лося, а потом влетел прямо в стоящий автомобиль. Удар оказался смертельным для 74-летнего водителя Renault. Он погиб на месте происшествия.
А вот водитель и пассажир Haval выжили. Сейчас оба находятся в больнице с травмами средней тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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