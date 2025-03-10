Вендел схватил красную за неприличный жест, «Зенит» подаст апелляцию: есть ли шанс сыграть со «Спартаком»

В матче с «Факелом» бразильский полузащитник «Зенита» Вендел получил красную карточку за неприличный жест. В петербургском клубе готовят апелляцию, обвиняя воронежских болельщиков и игроков «Факела» в расизме.

Решение Контрольно-дисциплинарной комитета (КДК) может повлиять на чемпионскую гонку в чемпионате России. В следующем туре «Зенит» играет со «Спартаком», и значимость этого матча невозможно переоценить, даже несмотря на то, что красно-белые после осечки в Казани (1:2) отстали на три очка от лидирующих в РПЛ «Зенита» и «Краснодара». Вендел же является ключевым игроком «Зенита», продвигающим мяч в атаку. По большому счету, он сейчас незаменим для команды.

Что случилось в Воронеже

У «Зенита» все хорошо складывалось в матче против «Факела». Петербуржцы уверенно контролировали игру и выиграли 2:0. Но на 74-й минуте после вмешательства ВАР Вендел получил красную карточку. От внимания видеорефери не ускользнуло, что бразилец показал средний палец трибунам.

«Зенит» настаивает, что Вендела спровоцировали трибуны, с которых раздавались расистские выкрики и уханье.

В заявлении «Зенита» говорится, что клуб объединится вокруг Вендела и тех, кто сталкивается с проявлениями нетерпимости в России, и не позволит расизму в отечественном футболе оставаться безнаказанным.

В воронежском клубе говорят, что обвинения «Зенита» голословны. Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири заявил, что «Зенит» раздувает расистскую тему, чтобы оправдать несдержанность Вендела.

В расистских высказываниях заподозрили полузащитника «Факела» Сергея Божина. Якобы он произнес слово «макака». Футболист готов защищать свое честное имя и утверждает, что такое высказывание было бы немыслимо для него.

Прецедент для КДК

Вероятнее всего, КДК оставит в силе красную карточку Венделу. Вопрос может стоять только о сроке дисквалификации — от двух до четырех матчей.

Полузащитник «Зенита» был неправ, даже если воронежские болельщики действительно его спровоцировали. Вендел должен был обратить внимание главного арбитра матча Виталия Мешкова на расистские выкрики, и тот имел право остановить встречу.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

В конце сезона 2022/2023 был прецедент, когда игрок, получивший красную карточку за неприличный жест, избежал дисквалификации. В матче «Спартак» — ЦСКА (2:1) Василий Карасев удалил нападающего красно-белых Александра Соболева и защитника армейцев Виллиана Рошу.

После борьбы в штрафной ЦСКА Роша упал, а Соболев схватил себя за промежность перед лицом поверженного соперника. Возмущения бразильца не было пределов. Он побежал жаловаться Карасеву, а для наглядности повторил жест спартаковца. Арбитр изгнал с поля обоих.

А вот вердикт КДК оказался дифференцированным. Соболев получил четырехматчевую дисквлификацию, а красная карточка Роши была отменена.