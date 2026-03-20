Весенний кошмар ЦСКА: четыре поражения, новички-вредители, лидер обороны наехал на главного тренера

Перед рестартом РПЛ ЦСКА считался претендентом на титул: отставание от лидирующего «Краснодара» составляло четыре очка, а в зимнее трансферное окно армейцы мощно усилились. Однако действительность разошлась с ожиданиями: весной армейский клуб ужасен — четыре поражения в пяти матчах, два из них разгромные. Неудачи привели к нервозной обстановке в команде

Мойзеса отстранили от основы

31-летний бразилец Мойзес проводит в ЦСКА третий сезон. За это время он стал не просто лидером обороны, но и одним из самых авторитетных игроков в раздевалке. Трудолюбие и самоотдача защитника всегда были на высочайшем уровне. На первый кубковый матч с «Краснодаром» бразилец выводил ЦСКА с капитанской повязкой.

С нападающим «быков» Джоном Кордобой, у бразильца сформировалась уже богатая история отношений, и без стычек не обходится ни в одном матче. В новой серии Мойзес сфолил против Кордобы, получил желтую, начал спорить с судьей и был удален. ЦСКА же бесславно вылетел из пути РПЛ Кубка России, проиграв 0:4.

Накануне стало известно, что Мойзеса отстранили от тренировок с основой армейцев. Как утверждают инсайдеры, бразилец позволил себе лишнего в раздевалке: публично усомнился в компетентности главного тренера Фабио Челестини.

Как повлияет на ЦСКА отстранение Мойзеса и как долго оно продлится, можно только гадать. Очевидно, что потеря ключевого игрока обороны не способствует выходу из кризиса.

Новички провалились

Еще менее месяца назад все футбольные эксперты восхищались зимней трансферной кампанией ЦСКА. Действительно, казалось, что закрыли все проблемы с составом. Нужен был забивной форвард — у «Зенита» выменяли аргентинца Лусиано Гонду. Нужен был игрок в центр поля, чтобы разгрузить от черновой работы Ивана Облякова, — договорились о досрочном переходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. За Лусиано отдали Игоря Дивеева — в центр обороны был приобретен опытный Матеус Рейс из «Спортинга».

И все это не только на бумаге выглядело красиво, на предсезонке новички ЦСКА смотрелись очень убедительно. Но как только начались официальные игры, все куда-то пропало. Лусиано, регулярно забивавший на сборах, не отметился ни одним результативным действием, а в матче с «Динамо» заработал красную — шипами въехал в плечо Максиму Осипенко.

Баринов совсем не выглядит тем стержнем в центре поля, каким он был в «Локомотиве», а Матеус Рейс просто ужасен. В матче с «Балтикой» (0:1) именно Баринов с Рейсом привезли единственный гол.

Нервы Челестини

Фабио Челестини возглавил ЦСКА перед началом сезоном и просто очаровывал болельщиков и журналистов. В Россию приехал настоящий европеец (в хорошем понимании этого слова) — выдержанный, грамотный, корректный. И игру армейцам он поставил интересную. Как свежо, например, выглядели фланги с Данилой Круговым и Кириллом Глебовым. Казалось, нужно добавить лишь несколько штрихов.

На фоне неудач зрители увидели и другого Челестини. В концовке матча с «Балтикой» во время массовой потасовки он прорывался выяснить отношения с Андреем Талалаевым. Конечно, конфликт спровоцировал главный тренер «Балтики». Талалаев — просто ас в таких делах. На самом деле он прекрасно умеет управлять своим гневом, он иногда считает выгодным казаться неуправляемым. Но тот факт, что Челестини повелся, многое говорит о душевном состоянии тренера ЦСКА.

И вот случай с Мойзесом. Бразилец на сто процентов неправ, вообще, парень очень горячий, но, возможно, стоило найти другую форму, чтобы высказать свое неудовольствие глупым удалением. Что именно сказал Челестини, доподлинно неизвестно, но в итоге нарвался на «сам дурак».

Все к одному, беда не приходит одна — так можно охарактеризовать происходящее с ЦСКА. Действительно, в неудачах армейцев немало неслучайных случайностей и совпадений. Ну, действительно, не хотел же Лусиано калечить Осипенко — чистейший фол по неосторожности. С другой стороны, где тонко, там и рвется. Факт в том, что клуб показал полное отсутствие стрессоустойчивости и посыпался после первых неприятностей. И именно это можно поставить в вину Челестини. И добавить, что у команды не оказалось тактической гибкости.

Что дальше

Судя по всему, ЦСКА исключил себя из борьбы за чемпионство: отставание от «Краснодара» — 10 очков, от «Зенита» — девять. Дальше вроде бы попроще с календарем — Махачкала, «Акрон», «Сочи», «Крылья Советов». Можно подтянуться. Хотя на игру с неуступчивым махачкалинским «Динамо» ЦСКА выйдет без Мойзеса и Кирилла Глебова, едва ли не единственного из армейцев, к кому весной нет претензий. И если потеря очков случится и здесь, над Челестини повиснет топор увольнения.

В Кубке тоже не все просто. Следующий соперник — «Крылья Советов», можно сказать, повезло. Но если ЦСКА пройдет волжан, то в финале пути регионов будет играть с «Зенитом» или «Спартаком». А в случае попадания в суперфинал — с «Динамо» или «Краснодаром», от которых пропускали по четыре.