Вторая жизнь жанра: жительница Подмосковья издала сборник частушек, где высмеивают пандемию и санкции

В Балашихе презентовали сборник частушек «Заревские гостебы». Проект реализован благодаря стипендии губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области. В сборник вошли куплеты, собранные из разных уголков России. Автор Александра Челмайкина рассказала, благодаря какому случаю решила издать книгу, почему частушки снова набирают популярность и какие темы в них высмеиваются сегодня.

ИЗ РЯЗАНИ И САМАРЫ

Хормейстер балашихинского культурно-досугового центра (КДЦ) «Заря» Александра Челмайкина стала стипендиатом губернатора Московской области. Признание работник культуры получила за создание сборника частушек «Заревские гостебы», который охватывает на своих страницах культуру разных регионов России.

«Сборник называется в честь микрорайона Заря города Балашиха, где находится наш КДЦ, раньше это был поселок. А гостебы – в переводе со старославянского означает «смешить гостя». Сейчас его тираж составляет 50 экземпляров», – объясняет Александра.

Идея создать такой сборник пришла в пандемию. Семь лет на базе КДЦ «Заря» проводился масштабный фестиваль-конкурс частушек, где собирались исполнители из разных регионов страны, а во время карантина им пришлось перевести мероприятие в онлайн.

«Я просила присылать видео выступлений наших постоянных участников из Рязани, Белгорода, Самары и других городов России, – отмечает Александра. – Ведь в каждом регионе свое особое исполнение и напев частушек. Например, в Рязани есть такой вид частушек «Бряночка». Давно целая деревня из Брянской области переселилась в Рязанскую. Жители помнят свои корни, но уже впитали местный колорит и поэтому в этом виде частушек совмещается самобытность двух регионов».

Записи, которые собирала Александра, увидели ее коллеги, которые до этого не очень интересовались частушками. Они удивились такому разнообразию и предложили подать хормейстеру заявку на стипендию губернатора, чтобы издать межрегиональный сборник, который объединил этноособенности частушек по всей стране.

Фото: [ из личного архива Александры Челмайкиной ]

ПОТЕШКИ ПРОТИВ САНКЦИЙ

В сборнике есть историческая справка, рассказывающая о возникновении такого жанра, как частушка, локальные особенности исполнения смешных куплетов в регионах России и современные тексты.

«Многие думают, что частушки – вымерший вид песни, где поется только о кумовьях да сватах, но в нашем сборнике представлены куплеты, высмеивающие злободневные темы, например, тексты о пандемии и санкциях», – говорит автор «Заревских гостеб».

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На еду я домочадцам

свои санкции ввела.

Ныне ужина не будет.

Я – устала, я – ушла!

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Без машин как будем жить?

Нам беду не пережить.

На медведей пересядем,

будем медом их кормить.

Сборник также создан для того, чтобы любой коллектив мог исполнить понравившейся куплет: для каждого текста написаны ноты.

«Еще в книге много детских частушек, это позволяет дать жанру вторую жизнь и познакомить подрастающее поколение со старославянским фольклором», – отмечает Александра.