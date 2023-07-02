«Выбор между чувствами и разумом»: Зигмунд Фрейд «оживет» в люберецком Музее психологии

Ментальное здоровье очень важно, поэтому всегда стоит обращаться к специалисту, если вы чувствуете, что вам требуется помощь. Тема настолько важна, что ей посвятили даже одноименный музей. Он единственный в своем роде во всей России и находится в Люберцах. А с июля тут запустят званые завтраки для мам, где можно будет рассказать о своих тревожных буднях.

МАМСКИЙ ЗАВТРАК

Единственный в России Музей психологии, находящийся в Люберцах, открыт для всех желающих.

«У нас есть весы, на чаше которых находятся макеты сердца и мозга. Они олицетворяют вечный выбор между чувствами и разумом, – рассказала создатель музея, председатель Общественного объединения психологов регионов России Ольга Хлебодарова. – В музее есть уголок художника Леонардо да Винчи, где можно узнать о гениях эпохи Возрождения, таких понятиях, как талант и одаренность».

Тут же взрослые и дети могут собрать пазл «Витрувианский человек» (созданная Леонардо да Винчи фигура мужчины, вписанная в окружность и квадрат) и пройти квесты.

Фото: [ из архива Музея психологии ]

С июля тут стартуют особенные завтраки для мам – женщины смогут рассказать о проблемах, связанных с родительскими заботами, не боясь общественного осуждения. Также появится специальное пространство для интерактивных экспонатов, объясняющее принципы экспериментальной психологии.

«В этом году спроектируем кабинет Зигмунда Фрейда, где встречать посетителей и рассказывать о своих научных трудах будет сам австрийский психолог. Мы сделаем для этого специальную говорящую голограмму», – делится Ольга.

ОСВЕЩАЕТ ПУТЬ

Идея создать музей появилась у Ольги более 12 лет назад, когда она работала в школе психологом-педагогом.

«Чтобы объяснить детям, что такое психология, я брала цветок и на примере объясняла: растение – это человек, психология – наука, которая помогает ухаживать за этим цветком и делает так, чтобы он не увядал. А психолог, как садовник, который знает, когда нужно полить это растение и сколько света ему необходимо», – вспоминает она.

После этого объяснения у детей возникал неподдельный интерес к психологии, отмечает Ольга. Тогда женщина решила, что хочет рассказать широкой аудитории на бытовых примерах, как важна эта наука, и через несколько лет (в 2015-м) открыла свое уникальное пространство. Создавать музейную коллекцию Ольге также помогают ее клиенты.

«Как-то один из них сказал, что жизнь – это темная пещера, а психолог – человек с фонарем, подсвечивающий дорогу идущему, так появился экспонат «Фонарь» как метафора психотерапии», – призналась Ольга.

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