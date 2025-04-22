Выше Овечкина: нападающий «Коламбуса» стал третьим бомбардиром среди россиян в НХЛ

Регулярный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошел под знаком погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Никита Кучеров в очередной раз опережал звезд НХЛ в борьбе за «Арт Росс Трофи». За этими важными событиями остались чуть в тени другие достижения россиян в лиге, в частности, выдающийся сезон Кирилла Марченко из «Коламбус Блю Джекетс».

Нападающий «Коламбуса» набрал 74 (31+43) очка и стал третьим в лиге среди россиян, уступив лишь Никите Кучерову (121) и Артемию Панарину (89), зато обойдя самого Александра Овечкина (73).

Ежегодный прогресс

24-летний Марченко провел в «Коламбусе» свой третий сезон. Клуб выбрал его во втором раунде драфта-2018 под общим 49-м номером.

В России нападающий играл за СКА и особыми бомбардирскими подвигами не отличался: 28 (15+13) очков в своем лучшем сезоне за петербургский клуб. В первом сезоне за «Коламбус» Марченко набрал 25 очков, причем с явным перекосом в сторону заброшенных шайб: 21 гол и четыре передачи.

Во втором сезоне этот перекос был немного исправлен — 42 (23+19) очка, но Марченко все равно оставался, прежде всего, завершителем. В любом случае, 40+ баллов — заслуживающий внимания результат, и летом клуб подписал с нападающим достойный контракт — на три года с кэпхитом (ежегодной зарплатой) $3,85 млн. Теперь в «Коламбусе» наверняка радуются тому, что сумели прилично сэкономить: хоккеист с результативностью около очка за игру может рассчитывать на примерно вдвое большую зарплату.

В роли лидера

Фото: [ ХК «Коламбус Блю Джекетс» ]

Перед сезоном «Коламбус» и всю лигу постигла ужасная трагедия. В ДТП погиб один из лучших нападающих НХЛ Джонни Годро. В «Блю Джекетс» он был главной звездой.

Из-за травм много пропустили другие лидеры команды Шон Монахан и Бун Дженнер. Возможно, обстоятельства вынудили Марченко взять на себя лидерские функции. В этом сезоне ему пришлось значительно разнообразить свою игру. Россиянин затаскивал шайбу в зону, участвовал в розыгрыше, при этом и его бросковая активность не снизилась.

«Коламбус» до последнего матча боролся за попадание в плей-офф, и лишь в самой концовке уступил это место «Монреалю». Молодые «Блю Джекетс» опередили в Восточной конференции гораздо более качественно укомплектованные клубы: «Детройт», «Рейнджерс», «Айлендерс».

Заслуга Марченко в этом велика. Он стал вторым бомбардиром команды после защитника Зака Веренски, а по голам разделил первое место с подрастающей звездой «Коламбуса» Адамом Фантилли.

Перспективы «Коламбуса»

Фото: [ ХК «Коламбус Блю Джекетс» ]

Наверняка «Джекетс» рассчитывают в следующем сезоне улучшить свой результат. У них достаточно денег под потолком зарплат, так что можно подумать об усилении команды.

Но главный ресурс — внутри самих «Блю Джекетс». Лучший сезон провел не только Марченко, но и другие молодые игроки команды: Кент Джонсон, Дмитрий Воронков, Коул Силлинджер, Адам Фантилли.

В минувшем сезоне «Коламбус» был самой русской командой — сразу пять игроков. У Кирилла Марченко и Егора Чинахова контракты еще действуют. Защитник Иван Проворов становится неограниченно свободным агентом, нападающий Дмитрий Воронков и голкипер Даниил Тарасов — ограниченно свободными. У клуба есть резон удержать как минимум двух первых из них — вратарская позиция остается для «Коламбуса» пока проблемной.

При этом россиян в «Блю Джекетс» может стать больше. В списке задрафтованных клубом игроков числятся вратарь «Сочи» Сергей Иванов и хоккеисты ЦСКА Николай Макаров и Кирилл Долженков.