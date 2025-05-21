Забивной Свечников, неистовый Маршан и другие герои первых раундов Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершились два раунда плей-офф, в среду, 21 февраля, стартовали финалы конференций. Портал «Подмосковье сегодня» отмечает героев Кубка Стэнли в каждой из четырех команд.

Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»)

«Каролина» легко прошла два первых раунда. Можно сказать, что команде повезло с соперниками: сначала легковесный «Нью-Джерси», затем «Вашингтон», который, конечно, удивил в регулярном чемпионате высокой организацией игры, но по подбору игроков объективно уступает «Каролине».

Это не умаляет достижений Андрея Свечникова, который в 10 матчах плей-офф забросил восемь шайб. Для сравнения: в регулярном чемпионате у него было 20 голов в 72 играх, а год назад в 11 матчах Кубка Стэнли россиянин отличился лишь дважды, при этом, правда, записав на свой счет девять ассистов.

Фото: [ ХК «Каролина Харрикейнз» ]

В списке лучших снайперов текущего розыгрыша Кубка Стэнли Свечников уступает только Микко Рантанену, который забросил девять шайб. При этом «Даллас» сыграл на три игры больше, чем «Каролина».

По ходу сезона Род Бриндамор использовал Свечникова в различных сочетаниях. В плей-офф главный тренер «Каролины» застолбил за российским форвардом место в первом звене с Себастьяном Ахо и Сетом Джарвисом, и эта тройка стала грозной атакующей силой.

Брэд Маршан ( «Флорида Пантерз»)

«Флорида» рекрутировала легенду «Бостона» в дедлайн, специально под плей-офф. Форвард, которому 11 мая исполнилось 37 лет, преобразил игру третьего звена.

Маршан, оставил за бортом свои скандальные выходки и провокации, которыми был известен на протяжении всей своей карьеры, и всю свою страстность отдал исключительно игре.

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

Канадец играет в третьей тройке с Антоном Лунделлом и Еету Луостариненом. Ранее звено с финнами славилось оборонительной работой. Это качество сохранилось, Луостаринен в серии с «Тампой» был сосредоточен на нейтрализации Никиты Кучерова. Но с появлением Маршана эта тройка стала давать результат и в атаке.

Феноменально, но в топ-5 лучших бомбардиров команды в плей-офф все трое нападающих звена. У самого Маршана 12 (3+9) очков.

Микко Рантанен («Даллас Старз»)

Микко Рантанен, в недавнем прошлом один из лидеров «Колорадо», запросил непомерную зарплату, следуя принципу: проси больше — получишь столько, сколько хочешь. Но руководство «Эвеланш» торговаться не стало и тут же обменяло топ-игрока в «Каролину».

Фото: [ ХК «Даллас Старз» ]

Там не долго радовались звездному приобретению: оказалось, что Рантанен не расположен подписывать новый контракт с клубом из Роли. Последовал еще один обмен — в «Даллас».

К началу плей-офф Рантанен наконец-то пришел в себя после резких перемен в его жизни и стал лидером новой команды. Прямо сейчас он лучший бомбардир и лучший снайпер Кубка Стэнли — 19 (9+10) очков. Конечно, финну помогло и то обстоятельство, что в «Старз» он играет в одном звене с соотечественниками — Роопе Хинтцем и Микаэлем Гранлундом.

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»)

Ростер «Эдмонтона» просто переполнен нападающими, в том числе опытными и достаточно мастеровитыми. Но удивительным образом это не создает глубины состава. Созидание у «Нефтяников» все равно, по большому счету, зависит от одного игрока.

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

У Коннора Макдэвида — 17 (3+14) очков, 16 баллов набрал Леон Драйзайтль, вторая звезда команды. 12 — у защитника Эвана Бушара, пристраивающегося к лидерам команды в большинстве. Далее — уже существенные разрывы.

Открытым остается вопрос, хватит ли величия Макдэвида для борьбы за Кубок Стэнли? Год назад не хватило, хотя Коннору для утешения и выдали «Конн Смайт Трофи» (приз лучшему игроку плей-офф).