«Заниженные» песики и рай для поклонников «Простоквашино»: топ-4 фестиваля в Подмосковье, названных в честь писателей

Подмосковье может легко похвастаться особенной турпривлекательностью среди регионов России. И это постоянно доказывают различные рейтинги. Сейчас, например, по сообщению Министерства культуры и туризма Московской области, Подмосковье вошло в топ самых популярных туристических направлений для посещения в осенние школьные каникулы. Привлекают туристов музеи, усадьбы, храмы, тематические маршруты, а еще фестивали. Недавно в Муранове как раз прошел праздник «Аксаковская уха». Казалось бы, как связан с кулинарией автор «Аленького цветочка»? Оказалось, напрямую. Подготовили для вас гайд по необычным фестивалям, названным в честь писателей.

ПУШКИН – НАШЕ ВСЕ. ВЯЗЕМЫ

В усадьбе Вяземы на территории Государственного историко-литературного музея-заповедника в начале лета уже три года проводится Пушкинский фестиваль «Арт-пикник», посвященный дню рождения поэта. На празднике у гостей абсолютная свобода: они могут посещать спектакли, поставленные по произведениям Александра Сергеевича, слушать стихотворения в исполнении знаменитых артистов, гулять и просто сидеть на траве.

В этом году на «Арт-пикнике» можно было послушать медитативный джаз, увидеть, как художники муралов создают граффити на тему сказок Пушкина, и встретиться с няней поэта Ариной Родионовной и котом ученым.

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Где: г.о. Одинцовский, р.п. Большие Вяземы

Когда: обычно проходит в первые выходные июня

С какого года проходит: 2021

Возрастной ценз: 6+

«ТАКСЫ ЧЕХОВА» В МЕЛИХОВЕ

Фото: [ Денис Трудников ]

Тот, кто хоть немного знаком с творчеством Антона Павловича, знает, как сильно он любил такс. Его симпатия к братьям нашим меньшим и вдохновила сотрудников музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» на создание ежегодного фестиваля, посвященного «заниженным» собакам.

«В Россию такс завезли в конце XIX века, так что Чехов стал одним из первых владельцев этой породы. В Мелихове жили две таксы – Хина и Бром, подаренные ему издателем журнала «Осколки» Николаем Лейкиным, – отмечает пресс-секретарь музея-заповедника «Мелихово» Юлия Балабанова. – Мы создали фестиваль «Таксы Чехова», на котором каждый владелец этой породы может проконсультироваться с кинологом и просто весело провести время в окружении этих прекрасных четвероногих питомцев».

Одно из самых ярких событий фестиваля – четвероногое дефиле. Только в Мелихове можно увидеть, как таксы щеголяют в разных ярких костюмах по подиуму вместе со своими хозяевами.

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Где: г.о. Чехов, с. Мелихово

Когда: обычно проходит в первое воскресенье сентября

С какого года проходит: 2006

Возрастной ценз: 0+

АНИМАЦИЯ УСПЕНСКОГО В ЕГОРЬЕВСКЕ

Фото: [ Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области ]

Поклонникам «Простоквашино» посвящается. С 2018 года в Егорьевске проводится фестиваль детской мультипликации и анимации Э.Н. Успенского «Пластилиновая ворона». Здесь и взрослые, и дети погружаются в беззаботный мир мультфильмов, которые присылают конкурсанты из разных уголков Подмосковья.

Тематика картин разная, но главное – чтобы в них были упомянуты Егорьевск или творчество писателя Эдуарда Успенского. В современной интерпретации на экране появляются всеми любимые персонажи, когда-то созданные Успенским: крокодил Гена, Чебурашка, кот Матроскин, дядя Федор и другие.

С самого начала фестивального движения почетными гостями праздника стали вдова детского писателя Елена Успенская и его дочери.

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Где: г.о. Егорьевск

Когда: обычно проходит в начале сентября

С какого года проходит: 2018

Возрастной ценз: 0+

«АКСАКОВСКАЯ УХА» В МУРАНОВЕ

Фото: [ Аксаковская уха", гастрономический фестиваль/vk.com ]

Фестиваль «Аксаковская уха» в шестой раз прошел в музее-заповеднике «Усадьба Мураново». Здесь не только до отвала кормили гостей изысканными блюдами из рыбы, но и устроили концерт, пели народные песни и показывали иммерсивные спектакли. Но как связан с ухой писатель?

«Дело в том, что автор книг «Записки об уженье рыбы» и «Аленький цветочек» Сергей Аксаков крепко дружил с владельцами Муранова и часто здесь отдыхал, поэтому именно в нашем музее-заповеднике мы проводим фестиваль в его честь», – поделилась заведующая отделом маркетинга и связей с общественностью музея-заповедника «Усадьба Мураново» Анна Стратанович.

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Где: г.о. Пушкинский, г/п Ашукино, д. Мураново

Когда: в последнюю субботу сентября

С какого года проходит: 2017

Возрастной ценз: 6+