«Зенит» дожал «Динамо», «Спартак» спас Станковича, в лидеры вышел «Краснодар»: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершились семь из восьми матчей 13-го тура. На первую строчку турнирной таблицы вернулся «Краснодар».

Волевая победа «Зенита»

В матче тура «Зенит» принимал «Динамо». На 26-й минуте динамовец Эль-Мехди Маухуб обокрал в центре поля Андрея Мостового, протащил мяч, отпасовал на Данила Глебова, а тот вывел на голевой удар Бителло.

Мостовой реабилитировался на 42-й минуте, когда изящным ударом пяткой замкнул прострел Максима Глушенкова. Этот гол стал сигналом к возвращению «Зенита», который ни шатко ни валко провел первый тайм — во втором инициатива была уже на стороне хозяев.

Победный гол на 71-й минуте забил Густаво Мантуан, не выключившийся из борьбы в штрафной «Динамо». «Зенит» продлил беспроигрышную серию до девяти матчей, а «Динамо» не может победить в третьей игре подряд.

«Спартак» сохранил работу Станковичу

Фото: [ ФК «Спартак» ]

«Спартак» принимал «Оренбург» и в матче с аутсайдером долгое время действовал слишком академично, почти не создавая угроз ворот соперника. В перерыве Деян Станкович произвел три замены, и игра красно-белых оживилась.

На 67-й минуте Манфред Угальде забил единственный в матче гол после тонкой передачи Жедсона Фернандеша. Возможно, тем самым нападающий сохранил работу Станковичу в «Спартаке» — потерю очков с «Оренбургом» сербу не простили бы.

Пока же руководство красно-белых не согласилось с кандидатурой испанца Луиса Гарсии и попросило спортивного директора Франсиса Кахигао составить новый список кандидатов на должность главного тренера.

Минимальные победы «Краснодара» и ЦСКА

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

«Краснодар» вышел на единоличное первое место, обыграв дома «Рубин» (1:0). Бразилец Виктор Са забил во втором туре подряд, отличившись уже на 13-й минуте.

До победы «быков» промежуточным лидером был ЦСКА. Армейцы одержали скромную победу над «Крыльями Советов» (1:0). Преимущество ЦСКА было весомым и по владению мячом (65%-35%), и по ударам (18-7), но только на 71-й защитник Матвей Лукин забил единственный мяч.

У ЦСКА продолжает восстанавливаться после травмы Игорь Акинфеев. В матче с «Крыльями» знаменитый вратарь уже числился в запасе. Но Владислав Тороп на этот раз обошелся без ошибок — в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом» на последнем рубеже армейцев было неспокойно.

«Локомотив» по-прежнему не проигрывает

«Локомотив» остается единственной командой в РПЛ, которая еще ни разу не проиграла, — семь побед и шесть ничьих. В 13-м туре угроза поражения замаячила перед железнодорожниками, когда в конце первого тайма они пропустили мяч после удара нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола. Но «Локо» отыгрался на 67-й минуте —защитник Сесар Монтес сравнял счет после передачи Алексея Батракова.

Фото: [ ФК «Пари НН» ]

Лишь одно поражение в чемпионате у калининградской «Балтики». Команда Андрея Талалаева сыграла вничью с «Пари НН» в гостях (0:0) и продолжает оставаться в пятерке сильнейших.

Турнирное положение

«Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). Отличились Роналдо и Гамид Агаларов, который не забил пенальти, но преуспел на добивании. Матч «Ахмат» — «Сочи» пройдет 27 октября.

«Краснодар» вырвался вперед с 29 очками, у «Локомотива» и ЦСКА — по 27, у «Зенита» — 26. За четверкой лидеров располагаются «Балтика» (24) и «Спартак» (22). «Рубин» остается на седьмом месте (18), «Ахмат» — восьмой (16), но может подняться выше. «Динамо» (16) опустилось на девятую строчку.

«Ростов», не проигрывающий восемь матчей подряд, имеет 15 очков. Группу аутсайдеров составляют «Крылья Советов» (13), «Акрон» (12), махачкалинское «Динамо» (11), «Оренбург» (8), «Пари НН» (7) и «Сочи» (5).