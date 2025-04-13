«Зенит» разгромил «Краснодар», «Спартак» провалился в матче с Махачкалой: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 24-й тур, по итогам которого обострилась борьба за золото чемпионата.

«Матч жизни» для «Зенита»

«Зенит» принимал лидирующий в чемпионате «Краснодар», от которого отставал на пять очков. Победа открывала бы «быкам» прямую дорогу к золоту, но «Зенит» вышел на игру предельно заряженным.

Хозяев даже не смутил гол краснодарцев на 16-й минуте в исполнении Никиты Кривцова. Еще до перерыва «Зенит» вышел вперед Андрей Мостовой добил мяч после удара Максима Глушенкова, а затем отличился Лусиано Гонду.

Во втором тайме преимущество петербуржцев стало еще более ощутимым. Вендел изящно вывел к воротам Глушенкова, и тот хлестко пробил в ближний угол. На 90-й минуте индивидуальным мастерством блеснул Луис Энрике. Получив передачу от Александра Соболева, он дважды обыграл Лукаса Оласу и обводящим ударом уложил мяч в нижний угол — 4:1. Этот гол был важен для «Зенита», так как при гипотетическом равенстве очков с «Краснодаром» ставит петербургский клуб выше (в первом круге южане победили со счетом 2:0).

Провал «Спартака»

Фото: [ ФК «Спартак» ]

«Спартак» играл дома с махачкалинским «Динамо» и обязан был побеждать, чтобы оставаться в чемпионской гонке. Но красно-белые начали матч удивительно несобранное, допуская огромное количество брака. Как результат, уже спустя четверть часа игры «Динамо» вело 2:0: Даниил Денисов срезал мяч в свои ворота после углового, а затем Хуссем Мрезиг точно пробил головой после навеса.

Во втором тайме «Спартак» плотно навалился на ворота соперника, но блестяще играл голкипер «Динамо» Тимур Магомедов. На 68-й минуте Тео Бонгонда сократил счет. Хозяева могли уйти от поражения, но Хесус Медина с 11-метрового зарядил в перекладину. 1:2.

Потеря очков в матчах с «Ахматом» и «Динамо» может не просто выключить «Спартак» из борьбы за чемпионство, но и вовсе лишить медалей.

Пятая подряд победа ЦСКА

Красно-белых в турнирной таблице достал ЦСКА, одержавший пятую победу подряд. Армейцы обыграли на выезде «Оренбург». На 55-й минуте Иван Обляков открыл счет, а в компенсированное время Секу Койта закрепил победу — 2:0.

Фото: [ ФК «Оренбург» ]

Два других столичных клуба, «Локомотив» и «Динамо», играют нестабильно.

«Динамо» играло в гостях с одним из аутсайдеров, «Пари НН», и пропустило первым — на 59-й минуте счет открыл Александр Трошечкин. Бело-голубые сравняли счет (Ярослав Гладышев), но ничью удержали не без везения. На девятой компенсированной минуте нижегородец Тиаго Весино пробил с пенальти в штангу.

«Локомотив» в Казани уступил «Рубину» в целом в равной борьбе. Единственный мяч на 50-й минуте забил Дардан Шабанхаджай.

Турнирное положение по итогам тура следующее: «Краснодар» — 52 очка, «Зенит» — 50, «Спартак» и ЦСКА — по 47, московское «Динамо» — 43, «Локомотив» — 41.

Дзюба снова забивает

Фото: [ ФК «Акрон» ]

Все дальше уходит от зоны вылета «Акрон». Тольяттинцы обыграли цепляющийся за очки воронежский «Факел» со счетом 1:0. Победу «Акрону» принес точный удар лучшего бомбардира России Артема Дзюбы с 11-метровой отметки.

Шаг к спасению сделал и «Ахмат», не проигрывающий восемь туров подряд. На своем поле грозненцы обыграли «Ростов» — 2:1. На голы Надера Гандри и Максима Самородова ростовчане смогли ответить только точным ударом Николая Комличенко.

В последнем матче тура «Химки» уступили дома «Крыльям Советов» — 1:3. Причем подмосковная команда открыла счет — Антон Заболотный точным ударом головой забил на 14-й минуте. Но во втором тайме самарцы сравняли счет благодаря удару Кирилла Печенина со штрафного, Иван Сергеев вывел команду вперед, а Игорь Дмитриев закрепил преимущество волжан.

В зоне вылета остаются «Оренбург» (14 очков) и «Факел» (15), в зоне стыковых матчей — «Пари НН» (20) и «Ахмат» (23). У «Химок» также 23 балла, но они располагаются строчкой выше по дополнительным показателям.