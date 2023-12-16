«Ждем гостей со всей страны»: новый директор «Горок Ленинских» раскрыл грандиозные планы музея-заповедника

В 2024 году музей-заповедник «Горки Ленинские» отпразднует свое 75-летие, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области. Юбилей учреждение встретит под руководством нового директора Евгения Сарамуда. Ранее он возглавлял ГАУК МО «Креативное бюро «Регион». В эксклюзивном интервью корреспонденту «Подмосковье неделя» Евгений Сарамуд рассказал об итогах работы в «Регионе», планах в новой должности, новогодних мероприятиях и масштабных событиях, которые пройдут в «Горках Ленинских» в будущем году.

– До того как стать директором музея-заповедника «Горки Ленинские», вы возглавляли ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» (в прошлом «Мособлкино»). Можете рассказать об итогах вашей работы в этом учреждении? Какие крупные фестивали и мероприятия были проведены?

– За 10 лет работы удалось реализовать немало разнообразных проектов. Если выделить те, которые мы проводили на музейных площадках, то нужно отметить литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» в музее-заповеднике «Усадьба Мураново». Тогда в имении Тютчева в исполнении российских актеров и поэтов звучали стихотворения, проходили музыкальные и театральные программы. А в Зарайском кремле мы проводили фестиваль «Счастливый Достоевский», который был посвящен 200-летию писателя. В усадьбе Даровое, принадлежавшей его родителям, в исполнении симфонического оркестра звучала музыка любимых композиторов Достоевского. Также в прошлом году я придумал и организовал первый в стране «Фестиваль магии», который с успехом прошел в Орехово-Зуеве. На одной площадке в тот день выступили более 50 лучших иллюзионистов страны, многие из которых известны далеко за ее пределами. Очень приятно, что зрителями шоу стали почти девять тысяч человек.

Фото: [ Сергей Хакимов/Подмосковье сегодня ]

– Какие у вас планы, связанные с «Горками Ленинскими»?

– Сейчас пока рано говорить о конкретных планах на будущее, необходимо во всем разобраться, завершить те работы и процессы, которые были начаты до меня. Главное, что могу уже сейчас утверждать, в музее-заповеднике много неравнодушных людей, с которыми можно будет многого добиться.

– Но все же жителям Подмосковья стоит ждать новые выставки или другие культурные события?

– Конечно. Могу сказать точно, что мы обязательно будем уделять большое внимание выставочной деятельности, тем более что следующий год для нас юбилейный – исполнится 75 лет со дня образования музея. Будет организовано много мероприя­тий на открытом воздухе: фестивали, концерты, яркие шоу… Все эти события должны раскрыть «Горки Ленинские» по-новому, показать привлекательность этого места не только гостям из соседних округов, но и москвичам. Наша территория хорошо подходит для занятий активными видами спорта, прогулок, пикников. У нас также есть прекрасная гостиница, в которой с комфортом можно остановиться на все выходные.

Фото: [ Сергей Хакимов/Подмосковье сегодня ]

– Будут ли проходить праздничные новогодние мероприятия в «Горках Ленинских»?

– Уже в ближайшее время мы организуем большую новогоднюю программу для детей. Пройдут мастер-классы, интерактивы, спектакли, специальные музейные программы. Первые мероприятия стартуют уже со следую­щей недели. А 21 января будет отмечаться 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. К этой дате мы приготовим большое количество мероприятий, на них мы ожидаем гостей со всей страны! Также в следующем году мы проведем Масленицу, X юбилейный фестиваль «Джазовые сезоны», «Ночь музеев», «Ночь искусств» и многое другое, о чем я пока умолчу. Следите за нашими новостями, мы ждем всех в музее-заповеднике «Горки Ленинские»!

справка

«Креативное бюро «Регион» – организация, занимающаяся кинопрокатом, дистрибьюцией и реализацией прав публичного показа на территории Московской области. Бывшее название «Мособл­кино»

кстати

Прошлый директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова, возглавляющая учреждение с 2022 года, в ноябре этого года назначена главой администрации города Суздаля.