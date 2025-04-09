Жизнь после рекорда: что ждет Овечкина и «Вашингтон» в ближайшем будущем

Весь сезон-2024/25 прошел для клуба «Вашингтон Кэпиталз» под знаком погони капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. За пять туров до конца регулярного чемпионата миссия была выполнена: Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере и стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После того как Овечкин получил все заслуженные поздравления, встает вопрос: что дальше, для него и для клуба, работа которого во многом была заточена на достижение исторического рекорда.

Теперь Овечкин имеет право на любое решение

Мама героя Татьяна Овечкина рассказала, что для сына рекорды не имеют первостепенного значения. Ему важнее любовь к хоккею и желание побеждать вместе с командой. Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отметил, что Овечкин отказался от соблазнительных предложений принять участие в ТВ-шоу ради того, чтобы отдохнуть и подготовиться к матчам плей-офф.

То есть можно быть уверенным, что Овечкин в хоккей еще поиграет с прежней страстью и эффективностью, хотя никто бы не бросил и малейшего упрека в его адрес, если бы он решил завершить карьеру прямо сейчас: «Я устал, я ухожу».

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

У 39-летнего нападающего остается еще год по контракту с «Вашингтоном». Какая мотивация у Овечкина его отрабатывать? Можно увеличить свой рекорд еще на несколько десятков шайб, хотя и без этого понятно, что в обозримом будущем он останется незыблемым. Из действующих игроков лучший результат у Сидни Кросби (622 шайбы), Стивена Стэмкоса (580) и Евгения Малкина (513), но они уже близки к завершению карьеры. Самый перспективный преследователь — Остон Мэттьюс из «Торонто». 27-летний форвард забросил уже 398 шайб. В среднем 0,63 шайбы за игру — это даже чуть выше, чем у Овечкина в среднем по карьере (0,60). Но чтобы побить рекорд, нападающему «Торонто» в течение 10 лет необходимо забивать по 50 голов за сезон. Сохранение такого темпа представляется почти невероятным.

Овечкин может постараться побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ, включая матчи в плей-офф. В лиге вообще-то не очень принято суммировать показатели регулярки и игр за Кубок Стэнли. Это как бы два разных турнира. Поэтому такой рекорд представляется менее престижным, чем тот, который Ови уже установил. На данный момент капитан «Вашингтона» отстает на 50 шайб. В принципе, можно управиться за один сезон — с учетом того, что и в этом остаются еще пять игр регулярки и плей-офф.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Погоня за тысячей голов в НХЛ кажется сомнительной затеей. Для этого понадобится еще три-четыре сезона. В современной лиге были игроки, которые играли до 42 лет и дальше, но никогда — не теряя эффективности. Овечкину же с каждым сезоном все сложнее проходить предсезонку ­— самый изнурительный период в жизни каждого хоккеиста.

«Вашингтон» еще не готов к борьбе за Кубок Стэнли

«Вашингтон» в этом сезоне сумел совершить, казалось бы, невозможное: осуществить перестройку команды и обеспечить помощь Овечкину в его погоне за Гретцки. В итоге капитан выполнил свою задачу раньше всех намеченных сроков, а «Вашингтон» выиграл Восточную конференцию. Удачными оказались и привлечение новых игроков перед началом сезона, и новая концепция игры, предусматривающая более активный хоккей с давлением по всей площадке.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

При этом «Вашингтон» не рассматривается экспертами в числе главных претендентов на Кубок Стэнли. Успех команде в регулярном чемпионате обеспечила сакраментальная формула «порядок бьет класс». В плей-офф «Кэпиталз» придется столкнуться с другой ситуацией, когда порядок плюс класс бьют просто порядок. А только в Восточной конференции есть как минимум четыре-пять команд, которые превосходят «Вашингтон» по подбору игроков — «Торонто», «Тампа», «Флорида», «Каролина» и, возможно, «Нью-Джерси». Поэтому прогнозировать проход команды Овечкина дальше второго круга кажется излишне оптимистичным.

«Вашингтон» в следующем сезоне

Менеджмент «Вашингтона» уже предпринял несколько шагов, которые кажутся логичными и тревожными одновременно. Клуб подписал новые контракты с игроками, которые здорово проявили себя в нынешнем сезоне, — это логично. Но при этом выписал им слишком высокие зарплаты — это тревожно, потому что может затормозить развитие клуба.

Так, с защитником Джейкобом Чикраном «Вашингтон» подписал восьмилетний контракт с кэпхитом (среднегодовой зарплатой) $9 млн. Больше в команде зарабатывает только Овечкин ($9,5 млн). 27-летний Чикран проводит лучший сезон в своей карьере, горяч в атаке и забросил уже 20 шайб. Но стабильностью на протяжении карьеры он никогда не отличался, да и в этом сезоне порой позволяет себе обрезы в защите.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Даже если НХЛ повысит потолок зарплат до $92 млн, как обещала, у «Кэпиталз» будет в свободном доступе менее $10 млн, при этом закончатся контракты у четырех нападающих из боттома — нужно будет подписать новые соглашения или найти этим игрокам замену. Таким образом, вряд ли «Вашингтон» сможет усилить свой состав хоккеистом, который бы с ходу сделал команду сильнее, то есть уровень команды останется примерно тем же. Большой вопрос, достаточно ли этого, чтобы сделать качественный шаг вперед.

В любом случае будущее «Вашингтона» зависит от планов Овечкина. Исходя из них, клуб должен будет определить свою стратегию развития.