Звезды СКА разбегаются: за один день минус пять хоккеистов

Один из самых амбициозных и мощно укомплектованных клубов КХЛ петербургский СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв в шести матчах серию московскому «Динамо». Теперь звезды армейцев в массовом порядке покидают клуб.

После завершения серии с «Динамо» главный тренер СКА Роман Ротенберг говорил, что эта команда может добиться многого, но при этом отметил, что менеджеры клубов НХЛ охотятся за топовыми молодыми игроками. Сохранить их не получилось: в один день СКА покинули пять ведущих хоккеистов, и четверо из них связывают свою дальнейшую карьеру с заокеанской лигой.

Иван Демидов

Фото: [ ХК СКА ]

19-летний Иван Демидов уже подписал контракт новичка с «Монреаль Канадиенс», который выбрал хоккеиста под общим пятым номером на драфте-2022.

Молодого таланта ждали в Канаде с нетерпением и встретили с восторгом. Нападающий может дебютировать за «Монреаль» уже в ближайших матчах и помочь команде в плей-офф, к попаданию в который она очень близка.

«Монреаль» — молодая, быстрая команда, и Демидов должен в нее вписаться без особого труда.

В КХЛ нападающий провел сильный сезон. В переполненном звездами СКА он стал лучшим бомбардиром, набрав 49 (19+30) очков в 65 матчах, и стал участником звездного уик-энда.

Александр Никишин

Фото: [ ХК СКА ]

Защитник Александр Никишин пришел в СКА в 2022 году из «Спартака» в результате масштабного обмена. За три сезона он превратился в лучшего защитника КХЛ — почти по единодушному мнению экспертов.

В нынешнем сезоне Никишин стал вторым бомбардиром команды с 46 очками.

«Каролина», задрафтовавшая игрока в 2020 году, готова заключить с ним контракт прямо сейчас. У клуба НХЛ в следующем сезоне возникают две вакансии в линии обороны — заканчиваются контракты у 40-летнего Брента Бернса и 33-летнего Дмитрия Орлова, который по слухам может перейти как раз в СКА. Свежая кровь «Харрикейнз» жизненно необходима.

Сообщалось, что «Каролина» готова дать Никишину зарплату в $4 млн через год — сразу же после того, как истечет действие контракта новичка.

Арсений Грицюк

Фото: [ ХК СКА ]

24-летний серебряный призер Олимпиады в Пекине провел в Санкт-Петербурге два сезона. В минувшем чемпионате в его активе 44 очка в 49 матчах — четвертый результат в СКА.

Грицюк попрощался с болельщиками и рассчитывает попробовать свои силы в «Нью-Джерси Дэвилз». Некоторые сомнения по поводу будущего техничного нападающего именно в этом клубе НХЛ есть. В «Нью-Джерси», напомним, не смог не закрепиться Никита Гусев, один из лучших хоккеистов своего поколения.

Дело в том, что в «Дэвилз» и так нет недостатка в «малогабаритных» технарях. Джек Хьюз, Нико Хишир, Йеспер Братт — и это лидеры команды, потеснить которых практически невозможно. Сможет ли тренерский штаб «Нью-Джерси» достойное применение еще одному мастеровитому «малышу» — большой вопрос.

Захар Бардаков

Фото: [ ХК СКА ]

Кажется, «Дэвилз» больше бы подошел более габаритный форвард Бардаков. И он был задрафтован именно «Нью-Джерси» еще в 2021 году. Но затем права на хоккеиста клуб обменял в «Колорадо». И именно с «Эвеланш» Бардаков планирует заключить контракт.

В СКА нападающий дольше всех пятерых, с 2021 года. Бардаков еще мальчишкой попал в систему подмосковного «Витязя», за который дебютировал в КХЛ в сезоне 2020/21. На следующий год в результате обмена оказался в СКА. Минувший сезон стал для него лучшим в карьере — 35 очков в 53 матчах.

Евгений Кузнецов

Фото: [ ХК СКА ]

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» приходил в СКА в качестве главной звезды команды, а то и всей лиги. Ожидания не оправдались, возможно, потому что были слишком завышенными.

В результате Кузнецов некомфортно чувствовал себя из-за хейта болельщиков, а затем сезон сломали две травмы. По цифрам, впрочем, все выглядело не так плохо — 37 очков в 39 матчах, но от Кузнецова ждали чудес, полного доминирования, а он не смог стать лидером команды.

В результаты было объявлено, что четырехлетний контракт, по которому Кузнецов отработал только один сезон, расторгается по обоюдному желанию сторон.

Самым логичным продолжением карьеры для 32-летнего центрфорварда видится возвращение в родной челябинский «Трактор». Там Кузнецов сможет обрести психологический комфорт и еще не один сезон порадовать болельщиков своим талантом.