«Цены начали снижать раньше обычного»: стало известно, как выгодно закупиться в период распродаж

Ноябрь – традиционное время скидок и акций. Бизнес охотно использует их, чтобы увеличить спрос. Регулировать цены предпринимателей учат даже в центрах «Мой бизнес», об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Покупателям тоже стоит кое-чему научиться, чтобы сэкономить по максимуму в сезон распродаж. Эксперты рассказали, как это сделать и каких скидок ждать в этом году.

РАНЬШЕ, НО НЕ БОЛЬШЕ

Обычно зимние акции начинаются с 11 ноября – так называемой распродажи «11.11». Член Российской гильдии маркетологов Наталия Соколова напоминает, что это традиционная распродажа для онлайн-площадок. За ней следуют «черная пятница» в конце ноября и большие рождественские акции.

«В этом году крупные интернет-площадки снижать цены начали раньше обычного на две-три недели. Видимо, это связано с тем, что больших скидок не будет, но магазины хотят подогреть интерес покупателей, дольше торгуя со скидками», – объясняет маркетолог.

Экономист Михаил Беляев согласен, что в этом сезоне распродаж резкого снижения цен ожидать не стоит. Он предполагает, что на ходовые товары скидки составят не больше 10%. На то, что продать труднее, – до 30–40%.

«Это касается всех категорий. Например, гаджеты новых моделей и так вызывают интерес, поэтому даже небольшая скидка многих подтолкнет к покупке. А чтобы продать старые модели, продавцы готовы снижать цены сильнее», – говорит экономист.

ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

Чтобы в период скидок сделать самые выгодные покупки, нужно знать несколько простых секретов. Во-первых, пригодится обычный список, куда можно включить все, что хотелось бы приобрести дешевле. Наталия Соколова отмечает: учитывать стоит все – от дорогой техники до платья мечты или запаса бытовой химии.

«Wish-лист поможет избежать спонтанных покупок. Кроме того, по списку удобнее будет искать самые низкие цены», – говорит Соколова.

Маркетолог советует сразу следить за тем, меняются ли цены на выбранные товары в разных магазинах. Начать мониторинг лучше заранее, когда сезонные распродажи еще не начались. Ведь во время больших скидок магазины обычно прекращают текущие акции, которые проходят в течение года.

«Среди них – дисконт на конкретные виды товаров или предложения формата «третья позиция в чеке бесплатно». Иногда такие акции выгоднее сезонных распродаж, – подчеркивает эксперт. – Их проводят не только магазины, но и салоны красоты, спортивные центры. Например, тем, кто часто летает, стоит узнать об акциях авиакомпаний. Если вовремя узнать о скидках, билеты можно купить в разы дешевле обычного», – говорит Наталия Соколова.

Еще одно отличие этого года – меньше будет предложений по кредитам и больше вариантов рассрочки. Михаил Беляев напоминает, что в период распродаж банки тоже активно привлекают клиентов, кредитуя крупные покупки.– Но в этом году из-за высокой ключевой ставки возможностей у банков меньше. Зато сами магазины уже предлагают рассрочку на дорогие товары, когда оплату можно вносить частями и без процентов, – уточняет он.

Лыжи нарасхват?

Маркетолог Наталия Соколова говорит, что, согласно исследованиям, на распродажах наибольшей популярностью пользуются: одежда и обувь, бытовая техника, спортивные принадлежности и зоотовары.