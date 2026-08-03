В России стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании

С 3 августа в России начался прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе. Зарегистрироваться для онлайн-голосования на выборах депутатов Государственной думы, а также на других избирательных кампаниях, проходящих в единый день голосования, можно до 14 сентября, пишет ТАСС .

В нынешнем году дистанционный формат станет самым масштабным за всю историю его применения. Федеральную платформу ДЭГ задействуют сразу в 33 субъектах страны, а воспользоваться ею смогут около 48,4 млн избирателей.

Онлайн-голосование будет доступно жителям республик Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия, Алтайского и Пермского краев, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, а также Москвы и Ненецкого автономного округа.

В 32 регионах, использующих федеральную платформу, оформить заявление можно через портал «Госуслуги». До завершения приема заявок избиратели вправе изменить свое решение и отозвать ранее поданное заявление. После его подтверждения проголосовать можно будет исключительно дистанционным способом.

Для жителей Москвы сохранится отдельный порядок. В столице продолжит использоваться собственная система дистанционного голосования, интегрированная с порталом mos.ru, поэтому дополнительная регистрация для участия в ДЭГ москвичам не потребуется.

Одновременно с началом приема заявлений на онлайн-голосование стартовала работа механизма «Мобильный избиратель». До 14 сентября граждане смогут выбрать удобный участок для голосования по месту своего фактического нахождения. Избиратели, зарегистрированные в других регионах, но решившие проголосовать в Москве на выборах депутатов Госдумы, смогут сделать это в столице без предварительного выбора конкретного участка — по федеральному избирательному округу.

Кроме того, организованные в Москве участки будут доступны жителям Мордовии, Тывы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей для участия в выборах руководителей своих регионов.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые участие в федеральной кампании примут жители Донбасса и Новороссии. Одновременно в стране состоятся выборы законодательных органов власти в 39 субъектах РФ и кампании по избранию высших должностных лиц регионов. Всего в ходе единого дня голосования планируется заместить около 23 тысяч выборных мандатов.

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