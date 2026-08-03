Роспотребнадзор заблокировал почти 28 тысяч сайтов с запрещенными БАД

Роспотребнадзор сообщил о продолжающейся работе по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о продаже запрещенных в России биологически активных добавок. По данным ведомства, на сегодняшний день доступ ограничен уже к 27,8 тыс. таких сайтов и страниц, пишет Агентство городских новостей « Москва ».

В перечень заблокированных вошли площадки, где предлагались БАД без государственной регистрации, а также продукция с содержанием веществ, превышающих установленные нормативы.

В Роспотребнадзоре отметили, что специалисты ежедневно проверяют объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов, выявляя предложения о продаже запрещенной продукции.

Ведомство рекомендует приобретать биологически активные добавки только у официальных продавцов и заранее проверять наличие регистрационных документов. При возникновении сомнений в происхождении или качестве товара гражданам советуют обращаться в территориальные подразделения Роспотребнадзора либо на горячую линию Единого консультационного центра.

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