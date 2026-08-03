Московскую область накрыли грозы и сильный дождь

В ночь на понедельник в Москве и Московской области началась гроза, сопровождаемая дождем. Осадки, раскаты грома и молнии наблюдались в разных районах столицы, а также в ряде городов Подмосковья, об этом передают корреспонденты ТАСС .

Непогода затронула восточные, юго-восточные и южные районы Москвы. Аналогичные погодные условия отмечались в Жуковском, Люберцах, Раменском, Лыткарине, Бронницах и Воскресенске.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о потенциально опасной погоде и ввел в Московской области желтый уровень метеоопасности, который действует до 09:00 мск. По данным синоптиков, ночью в регионе ожидались грозы, ливни и порывы ветра скоростью до 13 м/с.

Согласно прогнозу, температура воздуха ночью составит от плюс 16 до плюс 18 градусов в Москве и от плюс 14 до плюс 19 градусов в Подмосковье. Днем осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 27 градусов в столице и до плюс 28 градусов по области.

Ранее сообщалось, что житель Москвы получил удар током, сев на уличную лавочку.