Печень не справится: сколько этанола в час организм способен переработать без риска
Врач Умнов назвал критическую дозу водки, способную привести к смерти за час
Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов предупредил об опасности употребления больших объемов крепкого алкоголя за короткий промежуток времени. Как сообщает Кулик, единоразовое употребление 1 литра водки в течение часа способно привести к летальному исход
Физиология отравления и симптомы тяжелой интоксикации
- Критическая концентрация: При выпитом литре водки за 60 минут концентрация этанола в крови достигает 5–6 г/л (промилле), что является смертельным уровнем для организма человека.
- Нагрузка на печень: Органы метаболизма физиологически не способны справиться с таким объемом. Алкоголь не успевает перерабатываться, интенсивно циркулирует в русле крови и мгновенно поражает ЦНС и внутренние органы.
- Признаки тяжелого алкогольного отравления:
- Замедление дыхания и учащенное сердцебиение (тахикардия).
- Гипотермия (резкое падение температуры тела).
- Спутанность сознания, пространственная дезориентация, галлюцинации.
- Нарушение речи и полная потеря координации движений.
- Угнетение функций головного мозга с риском быстрого перехода в токсическую кому.