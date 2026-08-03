Ученые обнаружили связь витамина D с защитой мозга от болезни Альцгеймера

Международная группа исследователей под руководством специалистов Университета Голуэя в Ирландии выявила связь между уровнем витамина D в среднем возрасте и последующим накоплением тау-белка — одного из ключевых биомаркеров болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology Open Access (NOA).

Авторы работы проанализировали данные 793 участников знаменитого Фрамингемского исследования сердца, у которых на момент начала наблюдений отсутствовали признаки деменции. Средний возраст добровольцев составлял около 39 лет, тогда же у них определили концентрацию витамина D в крови.

Примерно через 16 лет более 430 участников прошли позитронно-эмиссионную томографию головного мозга. Исследование было направлено на выявление накопления амилоидных и тау-белков, которые считаются важными признаками развития болезни Альцгеймера.

Анализ показал, что связь между уровнем витамина D и амилоидными отложениями отсутствовала. Вместе с тем у людей, у которых в среднем возрасте концентрация витамина D была выше, спустя годы регистрировалось значительно меньшее накопление тау-белка. По словам авторов, подобная взаимосвязь была продемонстрирована впервые.

Руководитель исследования невролог Эмер Макграт отметила, что полученные данные позволяют рассматривать достаточный уровень витамина D в среднем возрасте как потенциальный фактор, способствующий сохранению здоровья мозга в будущем. Она также обратила внимание, что предыдущие работы в основном изучали людей старше 70 лет, тогда как новое исследование сосредоточилось на более молодой возрастной группе.

Исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Они напомнили, что более ранние клинические исследования с приемом витамина D у пожилых людей не показали влияния на уровень тау-белка. Вместе с тем ученые не исключают, что более длительная профилактика, начатая в молодом или среднем возрасте, может оказаться эффективнее. Для подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные клинические испытания.

Ранее сообщалось, что белок SORLA признали двойным агентом против Альцгеймера.