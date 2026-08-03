Россиянки назвали Сочи лучшим местом для предложения руки и сердца

Большинство россиянок считают Сочи самым романтичным местом для предложения руки и сердца. Результаты опроса на эту тему попали в распоряжение « Ленты.ру » от коммуникационного агентства PR DEV.

Согласно результатам опроса, около 45% участниц назвали идеальным вариантом помолвку в Сочи. Наибольшую привлекательность, по мнению респонденток, имеют отели с панорамным видом на море или горы, а также романтический ужин в ресторане с живописными видами и особой атмосферой.

Второе место в рейтинге занял сценарий с предложением в одном из панорамных ресторанов делового центра «Москва-Сити». Такой вариант поддержали примерно 20% опрошенных.

Еще 15% женщин признались, что хотели бы получить кольцо во время полета — например, на воздушном шаре, вертолете или в другой локации с впечатляющими видами.

Не менее популярными оказались и романтические сценарии у воды. Около 12% участниц исследования выбрали предложение на морском или озерном побережье во время заката либо ужина с видом на природный пейзаж.

Замыкает рейтинг свидание на крыше с панорамным видом на город. Такой формат идеальной помолвки предпочли около 8% респонденток.

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