Гидрометцентр пообещал сухой и теплый старт недели для Подмосковья

Начало новой недели порадует столичный регион спокойной и сухой погодой. Гидрометцентр России прогнозирует на понедельник, 3 августа, комфортное летнее тепло без осадков.

Синоптики обещают переменную облачность и полное отсутствие дождей. В Москве воздух прогреется до +25…+27 градусов. По области температурный фон составит от +23 до +28.

Ночь принесет традиционную августовскую прохладу. В столице столбики термометров опустятся до +16, а в Подмосковье местами похолодает до +13 градусов.

Ветер западного и северо-западного направления будет дуть с умеренной скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 750–752 миллиметра ртутного столба.

До этого сообщалось, что Московскую область накрыли грозы и сильный дождь. В регионе ввели желтый уровень метеоопасности, который будет действовать до 09:00 3 августа.