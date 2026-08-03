Эксперт подсчитал, сколько пенсионных баллов даст средняя зарплата в 2026 году

Россияне со средней зарплатой смогут заработать около четырех пенсионных баллов за год. Точные расчеты ТАСС привел доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт объяснил, как зарплата превращается в будущую пенсию. Если работник в 2026 году получает 114 тысяч рублей в месяц, за год он накопит 4,592 индивидуальных пенсионных коэффициента. При доходе в 120 тысяч рублей показатель вырастет до 4,834 ИПК.

Балынин напомнил, что зарплаты в стране продолжают расти. По итогам 2025 года средний заработок подскочил более чем на 14 процентов — с 89 до почти 102 тысяч рублей. Тренд сохраняется и в текущем году. По прогнозу доцента, к концу 2026-го средняя зарплата достигнет планки в 114–120 тысяч рублей.

Это подтверждается свежей статистикой: уже в мае 2026 года среднемесячный доход россиян составил 110 216 рублей.

Ранее сообщалось, что инженеры представили ходовой прототип электрокроссовера Voyt.