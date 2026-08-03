Исследование показало, сколько россиянам нужно времени на адаптацию после отпуска

Большинству россиян требуется несколько дней, чтобы полностью вернуться к рабочему ритму после отпуска. Об этом свидетельствуют результаты исследования PR Perfect, с которыми ознакомилась « Газета.Ru ».

Согласно опросу, лишь 17,8% респондентов заявили, что уже в первый рабочий день способны трудиться в привычном темпе. Еще 32,2% адаптируются примерно за два дня, а четверти участников требуется от трех до четырех дней. При этом почти каждый четвертый возвращается к обычной продуктивности только спустя неделю или позже.

Исследование также показало, что только 11,1% сотрудников сохраняют привычную эффективность сразу после отпуска. Остальные отмечают различную степень снижения работоспособности: почти половина оценила ее как умеренную, а около 15% признались, что в первый день практически не способны полноценно работать.

Основными причинами сложной адаптации участники исследования назвали необходимость заново погружаться в рабочие проекты и психологическое переключение с отдыха на работу. Кроме того, многие сталкиваются с накопившимися задачами, переполненной почтой и большим количеством рабочих встреч в первые дни после возвращения.

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