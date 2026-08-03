Пик лета в столице: 2 августа стало самым жарким днем в Москве с начала года
В Москве 2 августа зафиксировали самый жаркий день с начала года
Воскресенье, 2 августа, стало самым жарким днем в Москве с начала 2026 года. По данным базовой метеостанции на ВДНХ, к 17:00 воздух в столице прогрелся до отметки +30,6 °C, перекрыв предыдущие температурные рекорды года, пишет Газета.ру.
Главные факты о погоде и метеорологическом рекорде
- Температурный рекорд: Отметка +30,6 °C побила прошлые максимумы этого года (21 мая и 2 июля было зафиксировано +30,4 °C ).
- Статистика «тридцатников»: С начала года в столице зафиксировано шесть дней с температурой +30 °C и выше — по три приходятся на май и летний период.
- Народный календарь: Синоптик Михаил Леус напомнил, что 2 августа отмечается Ильин день, с которого на Руси традиционно начинался отсчет осени, спадала дневная жара и холодны ночи.
- Смена погоды: К вечеру воскресенья под влиянием атмосферного фронта на севере и западе Подмосковья сформировались ливни и грозы.