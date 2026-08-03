Минпросвещения утвердило новый федеральный перечень школьных учебников
Минпросвещения РФ: в России вступил в силу обновленный список учебников для школ
С 3 августа в России вступил в силу новый федеральный перечень учебников, рекомендованных для использования в образовательных организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Соответствующий приказ утвердило Министерство просвещения РФ.
Документ заменил перечень, действовавший с 2025 года, который официально признан утратившим силу.
В обновленный список включены новые учебники по обществознанию для 9–11-х классов под редакцией Дмитрия Медведева. Кроме того, федеральный перечень пополнил учебник по обществознанию базового уровня, предназначенный для студентов организаций среднего профессионального образования.
Также в список вошли учебники по истории для учащихся 5–9-х классов под редакцией Владимира Мединского.
Федеральный перечень определяет издания, которые образовательные учреждения вправе использовать при реализации государственных образовательных программ, и регулярно актуализируется Министерством просвещения.
Ранее сообщалось, что полное солнечное затмение в России увидят только жители Таймыра.