Минпросвещения утвердило новый федеральный перечень школьных учебников

С 3 августа в России вступил в силу новый федеральный перечень учебников, рекомендованных для использования в образовательных организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Соответствующий приказ утвердило Министерство просвещения РФ.

Документ заменил перечень, действовавший с 2025 года, который официально признан утратившим силу.

В обновленный список включены новые учебники по обществознанию для 9–11-х классов под редакцией Дмитрия Медведева. Кроме того, федеральный перечень пополнил учебник по обществознанию базового уровня, предназначенный для студентов организаций среднего профессионального образования.

Также в список вошли учебники по истории для учащихся 5–9-х классов под редакцией Владимира Мединского.

Федеральный перечень определяет издания, которые образовательные учреждения вправе использовать при реализации государственных образовательных программ, и регулярно актуализируется Министерством просвещения.

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