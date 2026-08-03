Россияне все чаще превращают хобби в полноценный бизнес

Российский рынок товаров и услуг, созданных на основе личных увлечений, продолжает активно развиваться. Как следует из исследования ЮKassa, с которым ознакомилась « Газета.Ru », главным фактором роста становятся цифровые инструменты, позволяющие даже небольшим мастерским и самозанятым работать как полноценному бизнесу.

Сегодня мастера все чаще используют онлайн-витрины, платежные ссылки, сервисы для приема оплаты и мини-приложения в мессенджерах. Это упрощает процесс покупки, повышает доверие клиентов и способствует увеличению продаж.

Особенно заметный рост демонстрирует сегмент товаров для рукоделия и шитья. За год оборот этой категории увеличился на 21%, количество покупок выросло на 10%, а средний чек достиг 4,2 тыс. рублей, прибавив 9%.

Положительная динамика сохраняется и в сфере домашней кондитерской продукции. За первое полугодие оборот вырос на 10%, а число заказов — на 15%. При этом средний чек снизился до 4,23 тыс. рублей, что эксперты связывают с расширением ассортимента за счет более доступных десертов.

Аналитики считают, что интерес к авторским товарам и локальным брендам продолжит расти. Современные цифровые решения позволяют мастерам превращать разовые заказы в стабильный источник дохода, а покупателям — приобретать уникальную продукцию с удобными и прозрачными условиями оплаты.

Ранее сообщалось, что рост ВВП России в первом полугодии 2026 года замедлился до 0,3%.