Сомнолог назвал главные причины бессонницы летом

Летом нарушения сна могут возникать не только из-за жары, но и вследствие привычек, которые многие считают безобидными. Об этом в беседе с Yahoo рассказал терапевт и сомнолог Кристофер Дж. Аллен.

По словам специалиста, одной из распространенных причин ночных пробуждений становится чрезмерное употребление воды во второй половине дня. Избыток жидкости перед сном увеличивает вероятность частых походов в туалет и нарушает полноценный отдых.

Еще одним фактором врач назвал интенсивные вечерние тренировки. Активные физические нагрузки незадолго до сна повышают температуру тела, ускоряют сердечный ритм и стимулируют выработку гормонов стресса, что затрудняет засыпание.

Чтобы улучшить качество сна, сомнолог рекомендовал за два-три часа до отдыха ограничить объем выпиваемой жидкости и отказаться от тяжелых тренировок, заменив их более спокойными занятиями, например йогой или пилатесом.

Кроме того, летом естественные биоритмы могут нарушаться из-за ранних рассветов и поздних закатов. По мнению специалиста, стабилизировать режим помогает привычка ежедневно просыпаться примерно в одно и то же время.

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