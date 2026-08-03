Подмосковье расположилось в первой десятке регионов России по качеству дорог

Фото: [ Пешеходный мост через озеро Черное соединил микрорайон Зенино в Люберцах и Некрасовку в Москве/Медиасток.рф ]

Подготовлен свежий рейтинг качества дорог в российских регионах. Москва ожидаемо осталась на вершине, а Подмосковье закрепилось в первой десятке, серьезно обогнав большинство субъектов страны. Исследование опубликовало РИА Новости .

Столица снова показала абсолютный результат — 100% региональных и местных дорог соответствуют всем нормативам. Московская область заняла почетное девятое место. По итогам 2025 года в регионе нормам отвечают 74,2% трасс. Отдельно эксперты отмечают впечатляющую плотность дорожной сети — 879 километров с твердым покрытием на каждую тысячу квадратных километров территории.

В целом по стране ситуация медленно, но верно улучшается. Если в 2020 году нормативам соответствовала лишь половина дорог, то к концу 2025-го показатель вырос до 55,2%. При этом разрыв между лидерами и аутсайдерами колоссальный — он отличается в 2,6 раза.

Вслед за Москвой в первой пятерке расположились Челябинская область, Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. Там качественными признаны от 81,7% до 84,6% дорог. Ингушетия, к слову, выделяется одной из самых высоких в стране плотностей дорог с твердым покрытием.

Хуже всего дела обстоят в Архангельской области — лишь 17,2% дорог отвечают нормативам. Местные трассы особенно запущены: там требованиям соответствует всего 7%. Впрочем, эксперты фиксируют позитивную динамику, и показатели пусть медленно, но растут. Компанию в списке отстающих составили Волгоградская и Кировская области — в обеих нормативам отвечает менее 30% дорожного полотна.

До этого исследование показало, сколько россиянам нужно времени на адаптацию после отпуска.