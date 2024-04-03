Забрать приз, заплатить штраф, спасти родственника: старые схемы аферистов, которые до сих пор работают

Эксперты предупреждают о новых схемах обмана по телефону. Ведь аферисты постоянно придумывают уловки, чтобы присваивать чужие деньги себе. Защититься можно, если научиться вовремя распознавать мошенников. Что должно насторожить и что делать тем, кто уже пострадал от обмана, рассказала юрист коллегии адвокатов «Федерация права» Марина Зубова.

Стараются застать врасплох

По-прежнему в ходу классический сюжет: преступник звонит незнакомым людям, представляется сотрудником правоохранительных органов и говорит, что их родственник попал в беду, например, стал виновником ДТП. Чтобы решить проблему, якобы нужны деньги.

«Или злоумышленник представляется сотрудником банка и сообщает, что счета жертвы под угрозой и деньги срочно нужно перевести на «безопасный счет», – предупреждает юрист.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Еще один вариант – мошенники звонят под видом операторов сотовой связи, заставляя оплатить несуществующие счета или штрафы.

Кроме того, злоумышленники рассылают в мессенджерах опасные ссылки, под разными предлогами убеждая по ним переходить. Такие ссылки могут содержаться в сообщениях вроде: «Ваш аккаунт взломан, восстановление…» или «Вы выиграли телефон! Подробности...». Неосторожный клик может привести к заражению мобильника вредоносной программой, способной, например, открыть мошенникам доступ к важным данным на телефоне.

Молчание – золото

Юрист предупреждает: если звонят незнакомцы с сомнительными предложениями, лучше сразу положить трубку. Во время разговора велик риск выболтать лишнего, ведь мошенники владеют приемами морального давления и манипуляции.

«Аферисты используют эффект неожиданности: звонят рано утром, когда человек спит или только проснулся. Это позволяет вывести его из привычного состояния и управлять его действиями. Кроме того, преступники делают ставку на страх потери близких, боязнь наказания», – рассказала юрист в беседе с корреспондентом Regions.

Юрист напоминает, что сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не просят диктовать по телефону пароли и коды банковских карт, не требуют передавать им деньги.

Что делать пострадавшим?

Тем, кто поддался уговорам мошенников и лишился средств, эксперт советует сразу подать в банк заявление об отзыве перевода. Кроме того, нужно обратиться в полицию. Но надо понимать: если клиент добровольно перевел деньги на чужую карту, банк может не найти оснований, чтобы их вернуть.

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