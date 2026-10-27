Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать МФЦ в День народного единства
График работы МФЦ Подмосковья изменится в День народного единства
Фото: [МФЦ Московской области]
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали жителям региона, как будут работать многофункциональные центры в День народного единства.
Так, в праздничный день, 4 ноября, все офисы «Мои документы» в Подмосковье будут закрыты.
Накануне праздника, 3 ноября, а также 5 ноября все МФЦ будут работать в штатном режиме.
Большинство государственных услуг можно получить онлайн в круглосуточном режиме. Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни — ключевое направление нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие новшества внедряют в работу МФЦ.