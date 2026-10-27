Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать МФЦ в День народного единства

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали жителям региона, как будут работать многофункциональные центры в День народного единства.

Так, в праздничный день, 4 ноября, все офисы «Мои документы» в Подмосковье будут закрыты.

Накануне праздника, 3 ноября, а также 5 ноября все МФЦ будут работать в штатном режиме.

Большинство государственных услуг можно получить онлайн в круглосуточном режиме. Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни — ключевое направление нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие новшества внедряют в работу МФЦ.