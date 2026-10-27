Пенсии за ноябрь: владельцы карт получат деньги заранее 3 и 20 ноября в Подмосковье

В Московском регионе утвердили изменения в графике перечисления пенсий и детских пособий за ноябрь 2026 года в связи с празднованием Дня народного единства. Как рассказали в региональном отделении Социального фонда России, часть выплат поступит на банковские карты жителей досрочно. Изменения затронут семьи с детьми и пенсионеров, чьи привычные даты получения средств совпадают с праздничным днем 4 ноября или выходными днями. В остальные даты финансирование продолжится в стандартном режиме, а все досрочные зачисления произведут автоматически. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS.

Праздничный день 4 ноября и календарные выходные внесли коррективы в работу финансовых служб Социального фонда России по Москве и Московской области. Семьи, получающие пособия на детей, увидят первые зачисления на своих банковских счетах уже 3 ноября. В этот день гражданам перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплатят пособия по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, а также средства на детей военнослужащих по призыву. Из средств материнского капитала выплаты перечислят 5 ноября, а работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет досрочно 6 ноября вместо привычного выходного дня 8 ноября.

Изменения графиков затронут и пожилых граждан Подмосковья, получающих социальные выплаты на карты. Пенсионерам, у которых регулярная дата перечислений выпадает на праздничную среду 4 ноября, денежные средства направят заранее — во вторник, 3 ноября. Аналогичный перенос предусмотрен для получателей, привыкших забирать выплаты 21-го числа: поскольку эта дата приходится на субботу, пенсионные зачисления поступят на банковские счета накануне, в пятницу, 20 ноября. Доставка средств через отделения Почты России будет осуществляться по отдельным графикам конкретных почтовых узлов.

Специалисты фонда просят жителей не волноваться, если средства не отображаются на счетах с самого утра, так как зачисление траншей происходит в течение всего операционного дня. При этом детские выплаты в ноябре перечисляются за прошедший октябрь, а пенсии поступают за текущий календарный месяц. В случае отсутствия выплат по завершении установленного дня граждане могут обратиться за консультацией на горячую линию ведомства. Все досрочные перерасчеты и переводы выполняются в автоматическом режиме без подачи дополнительных заявлений.