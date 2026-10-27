62-летняя Азиза призналась, что сама сбрила волосы

MK.RU: Азиза заявила, что сама сбрила волосы станком, которым стрижет собаку

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

62-летняя народная артистка РФ Азиза удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Певица появилась с короткой стрижкой на творческом вернисаже Ильи Резника, напомнил MK.RU.

Артистка призналась, что сама постригла себя станком, которым обычно подравнивает шерсть своего тибетского мастифа.

«Взяла станок, с помощью которого мы ушки моей собаки — тибетского мастифа — подравниваем, и сбрила свои волосы», — заявила артистка.

Она объяснила, почему решилась на перемены. Длинные волосы ей надоели — в том числе из-за необходимости регулярно их окрашивать.

Кроме того, деловая одежда, которую певица часто носит, не сочеталась с длинными прядями. Поэтому Азиза решила попробовать новый образ, который, по ее словам, оказался более практичным и удобным. При этом певица не собирается полностью отказываться от узнаваемого сценического стиля.

Ранее певица Люся Чеботина резко ответила на сравнения с Любовью Аксеновой после смены имиджа.

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