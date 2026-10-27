62-летняя Азиза призналась, что сама сбрила волосы

Артистка призналась, что сама постригла себя станком, которым обычно подравнивает шерсть своего тибетского мастифа.

«Взяла станок, с помощью которого мы ушки моей собаки — тибетского мастифа — подравниваем, и сбрила свои волосы», — заявила артистка.

Она объяснила, почему решилась на перемены. Длинные волосы ей надоели — в том числе из-за необходимости регулярно их окрашивать.

Кроме того, деловая одежда, которую певица часто носит, не сочеталась с длинными прядями. Поэтому Азиза решила попробовать новый образ, который, по ее словам, оказался более практичным и удобным. При этом певица не собирается полностью отказываться от узнаваемого сценического стиля.

Ранее певица Люся Чеботина резко ответила на сравнения с Любовью Аксеновой после смены имиджа.