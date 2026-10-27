Пассажиры автобусов «Мострансавто» 3,2 млн раз скачали электронное расписание

В Подмосковье пассажиры АО «Мострансавто» 3,2 млн раз скачали электронное расписание автобусов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проект «Скачай, не срывай» реализуется с апреля 2023 года. Всего в его рамках пассажиры скачали расписание свыше 3,27 млн, в том числе более 598 тыс. раз — с начала текущего года.

Самым востребованным в октябре стало расписание маршрута № 1231 «Подольск (м/р Кузнечики) — Москва (м. Аннино)».

«Цифровые сервисы делают поездки на общественном транспорте Подмосковья удобнее и помогают пассажирам экономить время», — отметил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни — ключевое направление нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об усилении автобусных маршрутов.