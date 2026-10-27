Покупать новые шины необязательно: когда можно восстановить шипы на зимней резине

Покупать новый комплект зимних шин каждый сезон необязательно: если протектор сохранился, а резина не имеет серьезных повреждений, можно восстановить часть выпавших шипов. Но такая экономия оправданна не во всех случаях. Автоэксперт Алексей Егоров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда повторная ошиповка действительно помогает и почему иногда безопаснее потратиться на новые покрышки.

«Дошиповка имеет смысл, когда шина еще сохраняет рабочий ресурс, но потеряла часть шипов. Перед процедурой нужно проверить глубину протектора, эластичность резины, состояние боковин и посадочных отверстий. Если они разбиты, новые шипы будут плохо держаться и быстро выпадут. Восстановление не вернет покрышке свойства новой, а лишь поможет продлить срок ее службы», — объяснил Егоров.

По словам эксперта, ориентироваться только на количество оставшихся шипов нельзя. Для повторной ошиповки подходят не все модели: важно, чтобы конструкция протектора позволяла установить ремонтные элементы. Также имеет значение глубина рисунка.

На практике мастера нередко рекомендуют проводить процедуру при остатке не менее 7 мм, однако точное значение зависит от конкретной шины и технологии восстановления. Если протектор сильно изношен, резина затвердела, появились глубокие трещины, порезы или вздутия, от ремонта лучше отказаться.

«С точки зрения закона отдельного запрета на повторную ошиповку нет, но после нее шины все равно должны соответствовать требованиям безопасности. Например, зимой на заснеженной или обледеневшей дороге глубина протектора зимней шины должна быть больше 4 мм. Нельзя эксплуатировать покрышки с повреждениями, которые обнажают корд, вздутиями или расслоением. И еще один нюанс: на одной оси нельзя смешивать шины разных типов и конструкции, а также новые и восстановленные», — уточнил автоэксперт.

Экономия зависит от состояния комплекта и стоимости работы. Если нужно заменить лишь часть шипов, дошиповка может обойтись заметно дешевле покупки четырех новых покрышек. Но перед ремонтом стоит сравнить стоимость процедуры с ценой нового комплекта и попросить специалиста оценить остаточный ресурс шин. Если резина уже близка к предельному износу, тратить деньги на восстановление шипов нецелесообразно: безопаснее заменить комплект.