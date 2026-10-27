Эммануэль Эменике мечтает вернуться в «Спартак»

Эменике признался, что после завершения карьеры игрока не работает в футболе: у него свой бизнес в Нигерии. Однако он не исключает нового поворота в своей жизни.

«Если я и вернусь в футбол, то только в „Спартак“. Необязательно в качестве тренера. Могу попробовать себя скаутом или функционером», — сказал Эммануэль Эменике.

Нигериец выступал за «Спартак» в 2011 по 2013 год, провел 51 матч, забил 24 мяча и сделал восемь ассистов. После этого Эменике играл за «Фенербахче», «Аль-Айн», «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Лас-Пальмас». Завершил карьеру в 2019 году в бельгийском «Вестерло».

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК по поводу двух эпизодов в матче с ЦСКА.