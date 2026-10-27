Эммануэль Эменике мечтает вернуться в «Спартак»
Экс-форвард «Спартака» Эменике рассказал о желании вернуться в клуб
Фото: [ФК «Спартак»]
Бывший нападающий московского «Спартака» 39-летний Эммануэль Эменике рассказал Metaratings о желании вернуться в российский клуб.
Эменике признался, что после завершения карьеры игрока не работает в футболе: у него свой бизнес в Нигерии. Однако он не исключает нового поворота в своей жизни.
«Если я и вернусь в футбол, то только в „Спартак“. Необязательно в качестве тренера. Могу попробовать себя скаутом или функционером», — сказал Эммануэль Эменике.
Нигериец выступал за «Спартак» в 2011 по 2013 год, провел 51 матч, забил 24 мяча и сделал восемь ассистов. После этого Эменике играл за «Фенербахче», «Аль-Айн», «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Лас-Пальмас». Завершил карьеру в 2019 году в бельгийском «Вестерло».
Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК по поводу двух эпизодов в матче с ЦСКА.