Томограф в здании заказчика: как институт кардиологии ограничил конкуренцию

Арбитражный суд встал на сторону антимонопольной службы в споре с Уральским институтом кардиологии. Решение подтвердило: медицинское учреждение и ООО «Клиника Сердца» выстроили работу так, что у других компаний не оставалось шансов на равных претендовать на контракты по компьютерной томографии, сообщил tagilcity.ru.

В пресс-службе Свердловского УФАС пояснили TagilCity.ru, что условия аукциона изначально были составлены с прицелом на конкретного исполнителя. Победитель обязан был проводить исследования непосредственно в здании института и браться за работу едва ли не сразу после заключения договора.

Выполнить такие требования на деле могла лишь организация, у которой томограф уже располагался на территории заказчика. Этой организацией и оказалась «Клиника Сердца».

По данным УФАС, институт на протяжении 15 лет не обзаводился собственным оборудованием, а пользовался техникой частной компании. Арендные отношения не прекратились даже после того, как в 2013 году истек срок договора.

Отдельно ведомство заинтересовалось стоимостью контрактов. Цены рассчитывали по коммерческим тарифам столичных клиник, а не по расценкам обязательного медицинского страхования. Как подсчитали в УФАС, частная компания получила на этих контрактах свыше ₽85 млн.

Институту кардиологии выписали штраф больше ₽9,5 млн, «Клинике Сердца» — свыше ₽5,2 млн. Судебное решение уже вступило в законную силу.

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